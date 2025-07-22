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    Уулы, кызы, тегин: жителям Кыргызстана разрешили давать фамилии детям на основе традиций

    Опубликовано:

    Кыргызстан, Бишкек
    Кыргызстан, Бишкек. Фото: Sergio Amiti / Getty Images

    В Кыргызстане родителям официально дали возможность выбора при записи фамилии ребенка в соответствии с традициями кыргзыского народа, передает NUR.KZ со ссылкой на 24 KG.

    По сообщению издания, президент страны Садыр Жапаров подписал изменения в закон, по которому родители при записи фамилии ребенка могут руководствоваться кыргызскими традициями.

    Теперь, при добавлении слова "уулу" для детей мужского пола и слова "кызы" для детей женского пола или без добавления такового отчество ребенку не присваивается. Кроме того, допускается запись имени дедушки без добавления окончания к нему, а также по желанию родителей может быть добавлено имя отца.

    Также допускается имя дедушки с присоединением к нему слова "тегин", по желанию родителей также можно добавить имя отца с добавлением слова "уулу" для детей мужского пола, слова "кызы" для детей женского пола.

    Фамилия может присваиваться по имени предков до седьмого колена при наличии подтверждающих прямую родственную связь документов или их наличии в архивах уполномоченного государственного органа.

    Напомним, в прошлом году в Министерстве юстиции рассказали, какие окончания нельзя добавлять к фамилии в Казахстане.

    О том, как поменять фамилию в Казахстане и в каких случаях это можно сделать, мы писали в отдельном материале, прочитать его можно по данной ссылке.

    Кроме того, эксперты сообщили, что казахстанские невесты стали чаще оставлять свою девичью фамилию при вступлении в брак, а также объяснили причину этой тенденции.

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