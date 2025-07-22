230 тысяч страниц. В США обнародовали документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала рассекреченные документы, связанные с расследованием убийства лидера движения за гражданские права темнокожих американцев Мартина Лютера Кинга, в том числе материалы ФБР о слежке за ним.

«Американский народ ждал почти 60 лет, чтобы увидеть полный объем расследования федерального правительства по убийству доктора Кинга», — говорится в заявлении директора Национальной разведки Талси Габбард.

«Мы гарантируем, что в нашей миссии по обеспечению полной прозрачности этого важнейшего и трагического события в истории нашей страны не будет упущено ни одной детали», — добавила она.

По словам Габбард, всего обнародовано более 230 тысяч страниц документов «с минимальными правками». Они доступны на сайте Национального архива США.

После вступления в должность Дональд Трамп подписал указы о рассекречивании документов об убийствах президента Джона Ф. Кеннеди, его брата Роберта Ф. Кеннеди и Кинга, произошедших в 1960-х годах.

Правозащитник и проповедник Мартин Лютер Кинг-младший был убит 4 апреля 1968 года в Мемфисе в штате Теннесси. В убийстве признался ранее судимый Джеймс Эрл Джей, однако впоследствии стал утверждать, что его заставили подписать признание. Он умер в тюрьме в 1998 году.

Семья Мартина Лютера Кинга не раз говорила о своих сомнениях в том, что Эрл Джей виновен — или по крайней мере был единственным виновным в убийстве. Многие соратники Кинга также не верили официальной версии событий.

Члены семьи Кинга ранее выступали против обнародования засекреченных материалов. В заявлении двух его детей Мартина Лютера Кинга III и Бернис Кинг осуждаются «любые попытки использовать документы с целью подрыва наследия нашего отца».

«Мы просим тех, кто будет иметь отношение к обнародованию этих документов, делать это с сочувствием, сдержанностью и уважением к продолжающемуся горю нашей семьи. Обнародование этих документов должно рассматриваться в полном историческом контексте», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что слежка за Кингом со стороны властей была «вторжением в частную жизнь» и «намеренным посягательством на правду», которое лишило Кинга «достоинства и свобод рядового гражданина».

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