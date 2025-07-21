Трамп опубликовал видео с "арестом" Обамы, созданное ИИ

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети видео, сгенерированное ИИ и показывающее "арест" экс-президента США Барака Обамы, передает NUR.KZ.

Видео, созданное пользователем соцсети TikTok, Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social, без какого-либо сопроводительного текста.

Видео начинается с фрагментов выступлений американских политиков, в том числе Обамы и экс-президента США Джо Байдена, в которых все они говорят одну фразу: "Никто не стоит выше закона".

После нескольких фрагментов на видео показан Овальный кабинет Белого дома, в котором Трамп и Обама сидят в креслах. Внезапно появляются агенты ФБР и надевают наручники на Обаму, Трамп улыбается. В конце видео экс-президент Обама показан в тюремной камере за решеткой.

Напомним, ранее Трамп обвинил экс-президента Соединенных Штатов Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.

До этого, неделей ранее, Трамп также заявлял, что дело Эпштейна было сфабриковано его политическими оппонентами из Демократической партии. В частности, речь также шла и о Бараке Обаме.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Барак Хуссейн Обама II - 44-й президент США, занимавший этот пост с 2009 по 2017 год. Является первым афроамериканцем, занявшим этот пост. Родился 4 августа 1961 года на Гавайях в семье матери из Канзаса и отца из Кении.

До победы на президентских выборах Обама представлял Иллинойс в сенате США с 2005 по 2008 год. В 2009 году был удостоен Нобелевской премии мира за выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами.

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