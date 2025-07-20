Двигатель пассажирского Boeing загорелся прямо во время полета в США (видео)

Двигатель самолета Boeing 767-400 загорелся почти сразу после вылета из международного аэропорта Лос-Анджелеса, передает NUR.KZ со ссылкой на ABС7.

Как сообщает издание, Boeing 767 с девятью членами экипажа и 226 пассажирами на борту следовал в Атланту. По данным авиакомпании Delta, пилотам пришлось развернуться из-за проблемы с левым двигателем.

"Рейс 446 авиакомпании Delta благополучно приземлился. Пассажиры смогли покинуть самолет в обычном режиме. В настоящее время проводится расследование с целью выяснить, что пошло не так", - отмечается в сообщении.

В авиакомпании Delta заявили, что пассажиры были доставлены в запланированный конечный пункт назначения на другом самолете.

У лайнера Ryanair загорелся двигатель, когда он находился в аэропорту Майорки. В салоне началась паника, прыгавшие с крыльев пассажиры получили травмы. В салоне началась паника, прыгавшие с крыльев пассажиры получили травмы.

Весной в США пассажирский самолет был вынужден прервать полет - двигатель самолета United Airlines загорелся в небе после того, как в него попал кролик.

До этого самолет Airbus A319 авиакомпании United Airlines загорелся при попытке взлета в аэропорту имени Джорджа Буша в Хьюстоне в штате Техас.

Мы также писали, что более 200 пассажиров самолета были экстренно эвакуированы на заснеженную взлетную полосу аэропорта в США после того, как возникла проблема с двигателем судна.

Весной прошлого года двигатель самолета авиакомпании United Airlines загорелся в аэропорту Чикаго. Самолет отбуксировали для высадки пассажиров, а рейс отложили.

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