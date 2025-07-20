Сильное землетрясение произошло на Камчатке: объявлена угроза цунами (видео)

Сегодня на Камчатке произошло землетрясение. МЧС объявило об угрозе цунами. Ощутимые толчки чувствовали жители Петропавловска-Камчатского.

Угроза цунами объявлена для ряда населенных пунктов Камчатки после землетрясений в акватории Тихого океана, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС региона.

По информации Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, вслед за первым землетрясением (магнитуда 5,3), у побережья полуострова произошли еще два – магнитудой 6,5 и 7,2.

Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское. Там ожидают подход волны высотой до 0,29 метра. В Усть-Камчатске возможен подъем до 0,19 метра.

Как рассказали Telegram-каналу SHOT местные жители, в домах зашатался потолок и начала двигаться мебель. На кадрах — начало тряски в городе Елизово и Петропавловске-Камчатском.

Mash пишет, что произошло десять землетрясений за полтора часа. Самое сильное - магнитудой 7,4 - произошло у побережья полуострова в 9:49. Подземные толчки ощущались во многих районах региона.

Магнитуда всех землетрясений - от 5,0 до 7,4, очаги залегания - 10-20 км, эпицентры - в 130-166 км от Петропавловска-Камчатского.

Что делать при землетрясении

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков). Отключите воду, газ, электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

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