Сильное землетрясение произошло на Камчатке: объявлена угроза цунами (видео)
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Сегодня на Камчатке произошло землетрясение. МЧС объявило об угрозе цунами. Ощутимые толчки чувствовали жители Петропавловска-Камчатского.
Угроза цунами объявлена для ряда населенных пунктов Камчатки после землетрясений в акватории Тихого океана, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС региона.
По информации Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, вслед за первым землетрясением (магнитуда 5,3), у побережья полуострова произошли еще два – магнитудой 6,5 и 7,2.
Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское. Там ожидают подход волны высотой до 0,29 метра. В Усть-Камчатске возможен подъем до 0,19 метра.
Как рассказали Telegram-каналу SHOT местные жители, в домах зашатался потолок и начала двигаться мебель. На кадрах — начало тряски в городе Елизово и Петропавловске-Камчатском.
Mash пишет, что произошло десять землетрясений за полтора часа. Самое сильное - магнитудой 7,4 - произошло у побережья полуострова в 9:49. Подземные толчки ощущались во многих районах региона.
Магнитуда всех землетрясений - от 5,0 до 7,4, очаги залегания - 10-20 км, эпицентры - в 130-166 км от Петропавловска-Камчатского.
Что делать при землетрясении
В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2266956-silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-kamchatke-obyavlena-ugroza-cunami-video/
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