Автомобиль въехал в толпу людей в Лос-Анджелесе (видео)
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В американском городе Лос-Анджелес автомобиль въехал в толпу людей. В результате ДТП пострадали больше 20 человек. Об этом сообщила местная пожарная служба, передает NUR.KZ.
О массовом дорожно-транспортном происшествии сообщили на официальном сайте пожарной службы Лос-Анджелеса.
"По предварительным оценкам, по крайней мере 4-5 человек находятся в критическом состоянии, 8-10 - в тяжелом, а 10-15 - в удовлетворительном", - говорится в сообщении.
Также служба пишет, что наезд совершен на бульваре Санта-Моника. Других подробностей случившегося не сообщается.
Car plows into crowd in Los Angeles, injuring at least 20— Europe Cognizant (@EuropeCognizant) July 19, 2025
Emergency services descended on Santa Monica Boulevard in East Hollywood after a vehicle smashed into pedestrians at around 2am local time.#LosAngeles #Emergency #SantaMonica #EastHollywood #CarCrash #LAFireDepartment pic.twitter.com/aDvPj3IeO5
Напомним о ДТП, которые недавно произошли в Казахстане. Так, четыре человека погибли в ДТП на трассе Уральск - Озинки. По факту аварии возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Ранее автомобиль с людьми сорвался с серпантина в Баянауле. Момент попал на видео. В результате происшествия пострадали пять человек.
До этого сообщалось об аварии с участием грузовика, автобуса и легковых автомобилей на Бурундайском шоссе в Алматы. В полиции сообщили, что в результате ДТП пострадали 23 человека. Позже мы писали, в какие медучреждения доставили пострадавших и в каком состоянии они находятся.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2266776-avtomobil-vehal-v-tolpu-lyudey-v-los-andzhelese-video/
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