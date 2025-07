Автомобиль въехал в толпу людей в Лос-Анджелесе (видео)

В американском городе Лос-Анджелес автомобиль въехал в толпу людей. В результате ДТП пострадали больше 20 человек. Об этом сообщила местная пожарная служба, передает NUR.KZ.

О массовом дорожно-транспортном происшествии сообщили на официальном сайте пожарной службы Лос-Анджелеса.

"По предварительным оценкам, по крайней мере 4-5 человек находятся в критическом состоянии, 8-10 - в тяжелом, а 10-15 - в удовлетворительном", - говорится в сообщении.

Также служба пишет, что наезд совершен на бульваре Санта-Моника. Других подробностей случившегося не сообщается.

Car plows into crowd in Los Angeles, injuring at least 20

Emergency services descended on Santa Monica Boulevard in East Hollywood after a vehicle smashed into pedestrians at around 2am local time.#LosAngeles #Emergency #SantaMonica #EastHollywood #CarCrash #LAFireDepartment pic.twitter.com/aDvPj3IeO5