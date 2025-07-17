Telegram откроет представительство в России

Стало известно, что компания Telegram начала процесс по созданию филиала или представительства в России, или учреждения российского юридического лица.

Согласно информации на официальном сайте Роскомнадзора, Telegram занялся открытием филиала или представительства в России, либо учреждения российского юридического лица - процесс находится в стадии согласования.

Как следует из данных сайта, компания Telegram Messenger, Inc. сейчас зарегистрирована на Британских Виргинских островах. В перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете в России, компанию включили в ноябре 2021 года.

Создание филиала, находящееся в статусе согласования - это третье условие, два других - создать электронную форму и открыть личный кабинет на сайте Роскомнадзора - значатся исполненными.

"РИА Новости" поясняют, что таковы требования закона, действующего с 2022 года. Помимо электронной формы и кабинета на сайте Роскомнадзора, крупные зарубежные IT-компании с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки обязаны открыть филиал или представительство.

А филиал или представительство обеспечивает прием и рассмотрение обращений россиян и организаций к компании, исполнение решений судов, решений госорганов страны, принятых в отношении такого иностранного лица; представление интересов иностранного лица в судах. А также принятие мер на территории России по ограничению доступа к информации, нарушающей закон, или ее удалению, отмечают авторы.

И напоминают, что в конце мая на встрече с представителями деловых кругов Владимир Путин заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов страны, "надо душить, отвечать им взаимностью".

Напомним, ранее в начале июля основатель Telegram Павел Дуров заявил, что сообщения об уходе мессенджера из России не соответствуют действительности. Он также опроверг сообщения о блокировке некоторых каналов по политическим причинам.

До этого в середине июня сообщалось, что суд временно запретил работу Telegram в Малайзии. Причиной стал иск из-за двух Telegram-каналов, где, как писали СМИ, распространялся контент, который может подорвать доверие к государственным институтам и поставить под угрозу общественный порядок.

Отметим, что в Казахстане тоже блокируют опасные Telegram-каналы. Например, октябре 2024 года сообщалось, что в Алматы прокуроры заблокировали 16 Telegram-каналов, через которые распространялись наркотики и предлагалась работа закладчиком.

А в ноябре прошлого года транспортная прокуратура Казахстана обеспечила блокировку более 80 наркоканалов в соцсетях.

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