Telegram откроет представительство в России
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Стало известно, что компания Telegram начала процесс по созданию филиала или представительства в России, или учреждения российского юридического лица.
Согласно информации на официальном сайте Роскомнадзора, Telegram занялся открытием филиала или представительства в России, либо учреждения российского юридического лица - процесс находится в стадии согласования.
Как следует из данных сайта, компания Telegram Messenger, Inc. сейчас зарегистрирована на Британских Виргинских островах. В перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете в России, компанию включили в ноябре 2021 года.
Создание филиала, находящееся в статусе согласования - это третье условие, два других - создать электронную форму и открыть личный кабинет на сайте Роскомнадзора - значатся исполненными.
"РИА Новости" поясняют, что таковы требования закона, действующего с 2022 года. Помимо электронной формы и кабинета на сайте Роскомнадзора, крупные зарубежные IT-компании с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки обязаны открыть филиал или представительство.
А филиал или представительство обеспечивает прием и рассмотрение обращений россиян и организаций к компании, исполнение решений судов, решений госорганов страны, принятых в отношении такого иностранного лица; представление интересов иностранного лица в судах. А также принятие мер на территории России по ограничению доступа к информации, нарушающей закон, или ее удалению, отмечают авторы.
И напоминают, что в конце мая на встрече с представителями деловых кругов Владимир Путин заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов страны, "надо душить, отвечать им взаимностью".
Напомним, ранее в начале июля основатель Telegram Павел Дуров заявил, что сообщения об уходе мессенджера из России не соответствуют действительности. Он также опроверг сообщения о блокировке некоторых каналов по политическим причинам.
До этого в середине июня сообщалось, что суд временно запретил работу Telegram в Малайзии. Причиной стал иск из-за двух Telegram-каналов, где, как писали СМИ, распространялся контент, который может подорвать доверие к государственным институтам и поставить под угрозу общественный порядок.
Отметим, что в Казахстане тоже блокируют опасные Telegram-каналы. Например, октябре 2024 года сообщалось, что в Алматы прокуроры заблокировали 16 Telegram-каналов, через которые распространялись наркотики и предлагалась работа закладчиком.
А в ноябре прошлого года транспортная прокуратура Казахстана обеспечила блокировку более 80 наркоканалов в соцсетях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2266263-telegram-otkroet-predstavitelstvo-v-rossii/
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