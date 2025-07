Умерла исполнительница завирусившейся в Сети песни "Pretty Little Baby"

Конни Фрэнсис, которая возглавляла поп-чарты конца 1950-х и начала 1960-х годов, и чья песня "Pretty Little Baby", 1962 года, вновь стала популярна в этом году, умерла в возрасте 87 лет.

Об этом сообщил публицист певицы Рон Робертс в своем аккаунте в соцсети Facebook.

"С тяжелым сердцем и крайней грустью сообщаю вам о смерти моей дорогой подруги Конни Фрэнсис прошлой ночью. Я знаю, что Конни одобрила бы, чтобы ее фанаты одними из первых узнали об этой печальной новости. Более подробная информация будет позже", - написал он.

По информации The New York Post, Конни Фрэнсис, которая возглавляла поп-чарты конца 1950-х и начала 1960-х годов с такими трогательными балладами, как "Who’s Sorry Now" и "Don’t Break the Heart That Loves You", а также с такими быстрыми софт-рок-композициями, как "Stupid Cupid", "Lipstick on Your Collar" и "Vacation", было 87 лет.

Как пишут авторы, Кончетта Франконеро родилась 12 декабря 1937 года в Ньюарке и выросла в районе Айронбаунд. Ее отец, сын итальянских иммигрантов, был докером и кровельщиком, любил играть на концертино и дал дочери аккордеон, когда ей было три года.

С этого момента он неустанно следил за ее музыкальным развитием и карьерой, устраивая ей выступления в местных ложах и церквях. Она дебютировала на сцене в четыре года, исполнив "Anchors Aweigh" и аккомпанируя себе на аккордеоне в Олимпийском парке в Ирвингтоне, штат Нью-Джерси.

В период с 1958 по 1964 год мисс Фрэнсис была самой популярной певицей в США, продав 40 миллионов пластинок.

А в этом году ее песня "Pretty Little Baby" неожиданно возродилась, оставаясь в тренде на протяжении нескольких недель в TikTok и взлетев на верхние позиции в глобальном и американском списках Viral 50 Spotify.

