По меньшей мере 50 человек погибли из-за пожара в гипермаркете в Ираке

По меньшей мере 50 человек погибли в результате крупного пожара, вспыхнувшего в гипермаркете и ресторане в провинции Васит в Ираке этой ночью.

Об этом сообщило иракское государственное информационное агентство INA - перевод приводит Aljazeera.

"Мы потеряли около 50 человек, включая мужчин, женщин и детей, в результате пожара", - цитирует издание слова губернатора провинции Мохаммеда Джамиля аль-Майя.

Он сообщил, что пожар вспыхнул в гипермаркете и ресторане. По его словам, семьи ужинали и делали покупки. Пожарные спасли несколько человек и потушили пожар.

Объявлен трехдневный траур и начато расследование.

Добавим, в соцсети Х появляются фото и видео с места происшествия.

Подобная трагедия произошла в Ираке два года назад. Тогда в иракской провинции Ниневия в районе Аль-Хамдания на свадебном торжестве произошел пожар. В результате происшествия погибли 100 человек, еще 150 пострадали.

В конце января этого года случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая. К тому моменту было известно о 10 погибших и 32 пострадавших.

Позднее стало известно, что в результате пожара в отеле Grand Kartal количество погибших возросло до 66, пострадал 51 человек.

Как вести себя при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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