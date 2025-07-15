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    Проливные дожди в США: вода хлынула в метро Нью-Йорка (видео)

    Опубликовано:

    В Нью-Йорке затопило метро
    В Нью-Йорке затопило метро. Кадр из видео: x.com/Xfiles1111

    Из-за проливных дождей пострадало метро Нью-Йорка: вода хлынула на станции, затопив их, было нарушено движение поездов на нескольких линиях.

    Как сообщают СBC News, наводнение, вызванное проливными дождями, вызвало проблемы на нескольких линиях метро Нью-Йорка.

    Движение поездов было приостановлено, а позже возобновлено, но с неудобствами для пассажиров - например, видео со станции "28-я улица" в Челси показывает, как вода хлещет из водостока и полностью затапливает платформу из-за переполнения дренажной системы метрополитена.

    На других линиях метрополитена также наблюдались проблемы с затоплением и задержки движения поездов.

    Добавим, в соцсети Х также появляются фото и видео с места событий.

    Напомним, ранее разрушительное наводнение обрушилось на американский Техас. Впервые о нем сообщалось 5 июля, тогда погибшими были названы 24 человека, и более 20 детей пропали без вести в округе Керр.

    Позднее Русская служба Би-би-си писала, что число погибших в результате наводнений в Техасе возросло до 80 человек, среди них 28 детей. Далее, по уточненным данным, число погибших выросло до 120, среди них 36 детей.

    Кроме того, 9 июля стало известно, что в другом американском штате, Нью-Мексико, также объявлен режим ЧС из-за внезапного наводнения. На момент публикации уже сообщалось о нескольких погибших.

    Как действовать во время наводнения

    Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, наводнение (паводок) - это временное затопление значительной части суши водой. Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

    Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

    • отключить воду, газ, электричество;
    • погасить огонь в печах;
    • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
    • закрыть окна и двери, при необходимости — обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

    Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

    • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
    • комплект одежды и обуви по сезону;
    • запас продуктов питания на несколько дней.

    "Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", - отметили представители МЧС РК.

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