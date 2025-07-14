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    В Узбекистане водителя оштрафовали за "тюнинг" авто живыми рыбками

    Опубликовано:

    Рыбки под пленкой на капоте
    Рыбки под пленкой на капоте. Кадр из видео: instagram.com/oblakouz

    В Узбекистане получил распространение тюнинг авто с живыми рыбками. Одного из водителей уже оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэкологии Узбекистана.

    Как сообщается на официальном сайте Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан, в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина разместил на капоте своего автомобиля защитную пленку, залил ее водой и поместил внутрь живых рыб.

    Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс и волну негодования среди пользователей сети, отмечается в публикации.

    Случай был изучен Министерством экологии совместно с Министерством внутренних дел. В ходе проверки установлено, что данное правонарушение совершено жителем города Ташкент И. Н.

    В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 111 Кодекса об административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 3 БРВ - 1 миллион 125 тысяч сумов (примерно 45 000 тенге - прим. ред.)

    "Напоминаем: любое жестокое, неуместное или небрежное обращение с животными запрещено и влечет ответственность в соответствии с законодательством", - резюмируется в публикации.

    Отметим, под размещенным в Instagram-аккаунте Oblakouz видео, где авторы описывают "тюнинг" и задаются вопросом, выживают ли рыбки при разгоне авто и повышении температуры капота, пользователи действительно оставили массу возмущенных комментариев.

    "На улице и так жарко, представляю температуру на капоте", "Ужас, изверги", "Неужели не жалко этих малышей?", "Живодеры", "Надо их штрафовать, может тогда научатся уважать чужую жизнь! Хоть маленькая, хоть беззащитная, главное, это все-таки жизнь!" - пишут комментаторы.

    По теме модификации вида автомобиля добавим, недавно сообщалось, что правительство Казахстана проведет совещание, чтобы сформировать окончательную позицию по поводу возможного разрешения на тонировку передних боковых стекол авто.

    Напомним, депутат мажилиса Олжас Куспеков предложил разрешить тонировку передних боковых стекол автомобилей. Он заявил, что объем потенциальных поступлений в бюджет может превысить 50 млрд тенге в год.

    После этого заместитель председателя комитета административной полиции МВД Алексей Милюк высказался о тонировке стекол автомобилей в Казахстане.

    Мы также сообщали, разрешена ли тонировка в Казахстане и какие штрафы предназначены за нее.

    А еще мы писали о штрафах за тюнингованные фары. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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