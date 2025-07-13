С врача в США сняли обвинения в уничтожении вакцин от коронавируса и подделке сертификатов о прививке
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Генеральный прокурор США Пэм Бонди распорядилась снять обвинения с врача, обвиняемого в уничтожении вакцин от Covid-19 на сумму 28 тыс. долларов, распространении поддельных карточек вакцинации и введении детям физиологического раствора вместо вакцины по просьбе их родителей.
Министерство юстиции выдвинуло обвинения против доктора Майкла Кирка Мура-младшего в 2023 году, при администрации Байдена. По словам Бонди, Мур «предоставил своим пациентам выбор, когда федеральное правительство отказалось это сделать».
Против Мура, пластического хирурга по специальности, уже открыли уголовное дело в штате Юта. Он не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения, в том числе в сговоре с целью мошенничества против государства.
Компанию Мура Plastic Surgery Institute of Utah, Inc. и еще троих человек обвинили в попытке мошенничества против государства и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). По данным агентства Associated Press, доктору Муру и другим обвиняемым грозило до 35 лет тюрьмы по нескольким обвинениям. Как сообщила прокуратура штата Юта в 2023 году, Муру были предъявлены обвинения в предоставлении поддельных сертификатов о вакцинации на более 1900 доз вакцины.
По версии обвинения, Мур предоставлял сертификаты без собственно вакцинации за плату в размере 50 долларов — либо наличными, либо пожертвованиями в пользу определенной благотворительной организации.
Правительство также обвинило его в том, что он по просьбе родителей делал детям уколы физиологическим раствором, чтобы «дети думали, что им вводят вакцину от ковида». Исполняющий обязанности прокурора США по округу Юта Феличе Джон Вити в субботу подал ходатайство об отклонении обвинений, заявив, что это «в интересах правосудия».
В субботу Бонди написала в соцсети X, что дала Министерству юстиции указание снять обвинения, потому что Мур «не заслуживает тюремного заключения, которое ему грозило».
По ее словам, республиканцы Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей США, и сенатор Майк Ли обратили ее внимание на это дело.
Нынешний министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший в течение восьми лет возглавлял группу Children's Health Defense, которая неоднократно ставила под сомнение безопасность и эффективность вакцинации.
В последний год Кеннеди много раз заявлял, что не является «противником вакцинации» и не будет «отбирать у людей вакцины».
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2264706-s-vracha-v-ssha-snyali-obvineniya-v-unichtozhenii-vakcin-ot-koronavirusa-i-poddelke-sertifikatov-o-privivke/
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