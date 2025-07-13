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    Новости русской службы Би-би-си

    С врача в США сняли обвинения в уничтожении вакцин от коронавируса и подделке сертификатов о прививке

    Опубликовано:

    COVID-19-тест
    Пробирка. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди распорядилась снять обвинения с врача, обвиняемого в уничтожении вакцин от Covid-19 на сумму 28 тыс. долларов, распространении поддельных карточек вакцинации и введении детям физиологического раствора вместо вакцины по просьбе их родителей.

    Министерство юстиции выдвинуло обвинения против доктора Майкла Кирка Мура-младшего в 2023 году, при администрации Байдена. По словам Бонди, Мур «предоставил своим пациентам выбор, когда федеральное правительство отказалось это сделать».

    Против Мура, пластического хирурга по специальности, уже открыли уголовное дело в штате Юта. Он не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения, в том числе в сговоре с целью мошенничества против государства.

    Компанию Мура Plastic Surgery Institute of Utah, Inc. и еще троих человек обвинили в попытке мошенничества против государства и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). По данным агентства Associated Press, доктору Муру и другим обвиняемым грозило до 35 лет тюрьмы по нескольким обвинениям. Как сообщила прокуратура штата Юта в 2023 году, Муру были предъявлены обвинения в предоставлении поддельных сертификатов о вакцинации на более 1900 доз вакцины.

    По версии обвинения, Мур предоставлял сертификаты без собственно вакцинации за плату в размере 50 долларов — либо наличными, либо пожертвованиями в пользу определенной благотворительной организации.

    Правительство также обвинило его в том, что он по просьбе родителей делал детям уколы физиологическим раствором, чтобы «дети думали, что им вводят вакцину от ковида». Исполняющий обязанности прокурора США по округу Юта Феличе Джон Вити в субботу подал ходатайство об отклонении обвинений, заявив, что это «в интересах правосудия».

    В субботу Бонди написала в соцсети X, что дала Министерству юстиции указание снять обвинения, потому что Мур «не заслуживает тюремного заключения, которое ему грозило».

    По ее словам, республиканцы Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей США, и сенатор Майк Ли обратили ее внимание на это дело.

    Нынешний министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший в течение восьми лет возглавлял группу Children's Health Defense, которая неоднократно ставила под сомнение безопасность и эффективность вакцинации.

    В последний год Кеннеди много раз заявлял, что не является «противником вакцинации» и не будет «отбирать у людей вакцины».

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    Новости русской службы Би-би-си

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