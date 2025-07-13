В результате израильского удара по Газе погибли дети, стоявшие в очереди за водой

По данным сотрудников экстренных служб, в воскресенье в результате израильского авиаудара в центре Газы погибли десять человек, в том числе шестеро детей, которые ждали своей очереди, чтобы наполнить канистры водой.

Их тела были отправлены в больницу «Аль-Авда» в Нусейрате. В нее также госпитализировали 16 раненых, в том числе семерых детей, сообщил врач этой больницы.

Очевидцы сообщили, что беспилотник выпустил ракету по толпе людей, стоящих с пустыми канистрами рядом с цистерной с водой в лагере беженцев аль-Нусейрат.

Израильские военные пока не комментировали инцидент. На появившихся после удара видеозаписях, которые еще предстоит верифицировать, видны окровавленные дети и тела. Жители поспешили на место происшествия и доставили раненых в больницу на автомобилях и запряженных ослами повозках.

Представитель Агентства гражданской обороны Газы сообщил, что в воскресенье в результате трех отдельных ударов по жилым зданиям в центре анклава и в городе Газа погибли еще 19 палестинцев.

Международный комитет Красного Креста сообщил, что в субботу в его полевой госпиталь в Рафахе поступили 132 пациента «с ранениями от огнестрельного оружия», 31 из которых скончался.

МККК сообщил, что «подавляющее большинство» пациентов имели огнестрельные ранения, и что те, кто мог внятно рассказать о произошедшем, сообщили, что пытались добраться до пунктов раздачи продовольствия.

По данным Красного Креста, с момента открытия новых пунктов раздачи продовольствия 27 мая в больнице прошли лечение более 3400 раненых, зарегистрировано более 250 смертей. Это больше, чем количество пострадавших за весь предыдущий год.

«Тревожная частота и масштаб этих инцидентов с массовыми жертвами подчеркивают ужасающие условия, в которых находятся мирные жители Газы», — заявил МККК.

В субботу больница «Насер» на юге Газы сообщила, что 24 человека были убиты возле пункта распределения гуманитарной помощи, где, по словам свидетелей, израильские войска открыли огонь, когда люди пытались получить продовольствие.

Армия обороны Израиля заявила, что у нее нет данных о пострадавших в результате обстрела вблизи этого места. Отдельно израильский военный чиновник заявил, что предупредительные выстрелы были произведены для разгона людей, которые, по мнению военных, представляли угрозу.

В пятницу Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что на данный момент зарегистрировано 789 смертей, связанных с оказанием гуманитарной помощи.

По данным Управления, 615 из них произошли вблизи объектов Гуманитарного фонда Газы (GHF), открытого 27 мая при поддержке США и Израиля и управляемого американскими частными охранными компаниями в военных зонах на юге и в центре Газы.

Еще 183 смерти были зарегистрированы вблизи конвоев ООН и других гуманитарных организаций. Израильские военные признали, что инциденты, в которых пострадали мирные жители, имели место, и ЦАХАЛ работает над тем, чтобы «свести к минимуму возможные трения между населением и [израильскими] силами».

GHF обвинил ООН в использовании «ложных и вводящих в заблуждение» статистических данных, полученных от Министерства здравоохранения Газы, которое контролирует ХАМАС.

Глава GHF Джонни Мур ранее заявил Би-би-си, что не отрицает гибель людей вблизи пунктов оказания помощи, но сказал, что «100% этих жертв объясняют близостью к пунктам GHF», а это «не соответствует действительности».

Израиль не допускает в Газу международные новостные агентства, в том числе Би-би-си.

Израиль начал военную операцию в Газе в ответ на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого около 1200 человек были убиты и 251 взят в заложники. По данным управляемого ХАМАС Министерства здравоохранения, с тех пор в Газе погибли по меньшей мере 57 882 человека.

Большая часть населения Газы была вынуждена несколько раз покидать свои дома. По оценкам, более 90% домов в анклаве повреждены или разрушены. Системы здравоохранения, водоснабжения, канализации и гигиены разрушены, не хватает продуктов питания, топлива, медикаментов и жилья.

На этой неделе Израиль впервые за 130 дней разрешил ввезти в Газу 75 000 литров топлива, что, по мнению ООН, «далеко не достаточно для удовлетворения повседневных нужд населения и проведения жизненно важных операций по оказанию помощи гражданскому населению».

В субботу девять агентств ООН предупредили, что нехватка топлива в Газе достигла «критического уровня», и если топливо закончится, это затронет больницы, системы водоснабжения, санитарные сети и пекарни.

«Больницы уже остаются без света, родильные, неонатальные и реанимационные отделения не функционируют, а машины скорой помощи не могут передвигаться», — заявили в ООН.

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