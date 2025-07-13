"Не хотел": Путин рассказал о своей реакции на предложение Ельцина стать президентом России

Президент России Владимир Путин признался, что когда Борис Ельцин предложил ему занять пост главы государства, он долго сомневался, передает NUR.KZ со ссылкой на ВГТРК.

Владимир Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину, почему 25 лет назад в разговоре с Борисом Ельциным заявил, что не готов быть президентом.

"Не то, чтобы не хотел. Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано…

Много было очень таких острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов для страны, для ее сохранения, развития. Поэтому я, честно говоря, вот на тему о том, что это для меня значит, конечно, думал. Но прежде всего думал о том, как решить те задачи, которые перед нами стоят. И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли", - заявил Путин.

Напомним, в мае этого года Владимир Путин ответил на вопрос о своем возможном преемнике. По его словам, у жителей России должен быть выбор.

В прошлом Владимир Путин неоднократно отвечал на вопрос о своем преемнике. Несколько лет назад в интервью CNBC одна из тем коснулась преемственности власти в России.

Несколько лет назад Владимир Путин заявил о том, что экс-президент Борис Ельцин не передавал ему власть напрямую.

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