Убийство полковника СБУ во дворе дома: Украина заявила о ликвидации киллеров из России

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) заявил о ликвидации агентов российских спецслужб, причастных к убийству полковника СБУ Ивана Воронича, передает NUR.KZ.

По данным главы СБУ Василия Малюка, убийство полковника совершили агенты российских спецслужб по заданию ФСБ России.

"По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведочных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы", - заявил Малюк.

По данным следствия, убийство украинского защитника совершили два человека - мужчина и женщина.

"Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить график дня и маршруты передвижения. Впоследствии киллерам передали координаты схрона, где находился пистолет с глушителем.

Совершив убийство полковника Службы безопасности, киллеры пытались "залечь на дно". Но сотрудники СБУ и Нацполиции установили их местонахождение на Киевщине. Сегодня утром была проведена спецоперация, в ходе которой члены группы ФСБ РФ стали сопротивляться, поэтому они были ликвидированы", - сказано в сообщении.

Напомним, несколько дней назад полковника Службы безопасности Украины убили во дворе дома. Ранее он служил в силах специальных операций Украины (ССО) и главном управлении разведки Минобороны Украины.

Несколько недель назад глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Россия с помощью завербованного в Польше мужчины хотела убить Владимира Зеленского.

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