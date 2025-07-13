Президент Франции Макрон сделал заявление о создании нового государства

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил информацию о том, что территория Новая Каледония станет новым государством, но в составе республики, передает NUR.KZ.

Заявление о создании нового государства он опубликовал на своей странице в X.

"После более чем десяти дней обсуждений избранные должностные лица и представители правительства Новой Каледонии достигли исторического соглашения. Новокаледонское государство в составе республики - это приверженность доверию.

Настало время для уважения, стабильности и объединения доброй воли ради построения общего будущего", - заявил Макрон.

Напомним, накануне в пригороде Парижа объявили о заключении соглашения о создании нового государства Новая Каледония, которое, правда, не будет полностью независимым от Франции.

Новая Каледония - это особое административно-территориальное образование Франции, расположенное в Тихом океане. Она представлена крупным одноименным островом и группой мелких островов в юго-западной части Тихого океана, в Меланезии.

В мае прошлого года на тихоокеанской территории Новая Каледония, находящейся в подчинении Франции, начались массовые беспорядки. На этой территории было объявлено чрезвычайное положение.

Позже глава МВД Франции заявил, что Азербайджан вмешивается в протесты в Новой Каледонии - подконтрольной им территории. В Баку отреагировали на заявление, потребовав извинений.

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