Умер последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев. Скорбную весть сообщили в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, передает NUR.KZ.

РАНХиГС в своем официальном Telegram-канале с прискорбием сообщила, что на 97-м году жизни скончался Вадим Андреевич Медведев - бывший ректор Академии общественных наук, выдающийся государственный и партийный деятель, экономист, ученый.

Он родился 29 марта 1929 года в деревне Мохоньково Ярославской области. Окончил экономический факультет Ленинградского университета, защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации, преподавал в ведущих вузах Ленинграда.

С 1970 года работал в аппарате ЦК КПСС, с 1978 по 1983 год возглавлял Академию общественных наук - предшественницу президентской академии (РАНХиГС).

В 1980-е годы Вадим Андреевич занимал ключевые позиции в высшем партийном руководстве СССР - секретарь ЦК КПСС, член Политбюро, председатель идеологической комиссии, член президентского совета.

Вадим Медведев был одним из основных "моторов" перестройки идеологической системы СССР. В частности, он вернул в общее пользование из спецхранов запрещенные книги, журналы и документы, способствовал реабилитации многих жертв политических репрессий 1920-1950 годов.

С 1992 года продолжал научную и общественную деятельность в Горбачев-Фонде и Институте экономики РАН.

По данным Большой российской энциклопедии, Центральный комитет КПСС - выборный орган партийного съезда (1898–1991), обладавший организационно-административными функциями, игравший с 1917 года роль субъекта правотворчества, координатора политической системы и внешней политики РСФСР и СССР.

Существовал в двух ипостасях: как выборный орган съезда (образовывавший собственные выборные органы) и как учреждение (аппарат, состоявший из ответственных и технических работников, нанятых на работу для выполнения служебных обязанностей). При этом руководство аппаратом осуществляли члены ЦК, действовавшие согласно постановлениям пленумов, Политбюро (в 1952-1966 Президиум ЦК) и Секретариата ЦК.

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