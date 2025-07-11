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    Новости русской службы Би-би-си

    Курды в Турции сложили оружие после 40 лет борьбы. В чем интерес Эрдогана?

    Опубликовано:

    Курды
    Курды. Иллюстративное фото: NurPhoto/Getty Images

    Спустя 40 лет вооруженной борьбы против турецкого государства Рабочая партия Курдистана в эту пятницу начала церемонию, которая должна стать первым шагом к прекращению боевых действий и сложению оружия.

    Разоружение РПК проходит в Иракском Курдистане при усиленных мерах безопасности. Как ожидается, этот процесс будет продолжаться как минимум до конца лета. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот шаг «разрывом кровавых оков» для страны.

    С начала конфликта Турции с РПК погибли около 40 000 человек. Партия была внесена в список террористических организаций в Турции, США, ЕС и Великобритании. Последствия разоружения РПК ощутят не только в Турции, но и в Ираке, Сирии и Иране.

    Как и где будет происходить разоружение РПК?

    Небольшая группа членов РПК символически сложит оружие на церемонии в Сулеймании в Иракском Курдистане. За церемонией будут наблюдать члены прокурдской оппозиционной Демократической партии Турции, а также представители турецких СМИ.

    Как стало известно Турецкой службе Би-би-си, разоружение продолжится в ближайшие месяцы в пунктах, созданных при участии региональных властей Турции, Ирака и Курдистана.

    Находящийся в заключении лидер РПК Абдулла Оджалан в видеоролике, который был опубликован на этой неделе, заявил, что речь идет о «добровольном переходе от фазы вооруженного конфликта к фазе демократической политики и права». С момента своего ареста в 1999 году он находится в одиночной камере в тюрьме на острове Имралы.

    Почему конфликт с курдами продолжается так долго?

    Это не первая попытка достичь мира между Турцией и РПК, но пока именно с ней связаны самые большие надежды на то, что вооруженная борьба, начавшаяся в 1984 году, все-таки прекратится.

    Созданная как марксистская партия, РПК с 1993 года вела борьбу за создание национально-территориальной автономии в составе Турции. В 1990-х годах она выступала за большую автономию для курдов, составляющих около 20% населения Турции.

    В 2013 году Оджалан объявил о прекращении огня со стороны РПК, и стороны снова сели за стол переговоров. Они разработали общие принципы мирного урегулирования, известные как «консенсус Долмабахче».

    В 2015-м Оджалан выступил с новым призывом — об отказе от вооруженной борьбы. Но Эрдоган неожиданно вышел из переговоров. Срыв дипломатического процесса перевел к новым столкновениям, особенно в городах юго-востока страны с преобладающим курдским населением, включая Диярбакыр.

    В последние несколько лет военно-воздушные силы Турции неоднократно наносили удары по базам РПК в горах северного Ирака. Анкара также провела несколько военных кампаний против курдских формирований в Сирии.

    Анкара исключила возможность дальнейших переговоров с РПК до тех пор, пока курды не сложат оружие. Сейчас, когда РПК согласилась сложить оружие, проведение переговоров может стать реальной перспективой.

    Почему РПК приняла решение о самороспуске?

    В октябре 2024 года лидер националистического движения и один из ключевых союзников Эрдогана Девлет Бахчели объявил о правительственной инициативе «Турция без террора», предполагающей разоружение РПК.

    Он призвал находящегося в заключении лидера РПК Абдуллу Оджалана к роспуску партии. Как дал понять Бахчели, после роспуска организации станет возможным освобождение самого Оджалана.

    Турецкое правительство начало переговоры с Оджаланом через прокурдскую Демократическую партию, а затем в феврале он обратился к своим сторонником с историческим призывом распустить РПК. Этот призыв лидера партии зачитали два депутата от Демократической партии — после встречи с Оджаланом в тюрьме на острове Имралы.

    «Все группировки должны сложить оружие, а РПК должна самораспуститься», — говорилось в письме Оджалана.

    Как писал лидер партии, РПК была создана прежде всего потому, что «каналы демократической политики были закрыты», однако позитивные сигналы от Девлета Бахчели и Эрдогана создали благоприятную среду для возобновления политических усилий. РПК последовала примеру Оджалана и объявила о прекращении огня, а затем заявила, что «выполнила свою историческую миссию» и что курдский вопрос теперь «можно решить демократическим путем».

    Президент Турции заявил, что это решение РПК дает «возможность сделать исторический шаг к разрушению стены террора». В апреле он встретился с политиками, защищающими интересы курдов.

    Почему Оджалан остается важной политической фигурой?

    Основателя РПК Оджалана даже после 26 лет заключения продолжают осуждать многие жителей Турции. И он по-прежнему остается важной фигурой для курдов.

    «Я думаю, он действительно обладает авторитетом; он является главным символом автономии для многих курдов, но не для всех», — говорит нидерландский специалист по курдскому вопросу, преподаватель Вагенингенского университета Йост Йонгерде.

    За два дня до начала разоружения РПК Оджалан появился на видео —впервые с момента начала судебного процесса над ним более 20 лет назад.

    В своем семиминутном обращении к РПК он сказал: «Я верю в силу политики и социальной стабильности, а не оружия. И я призываю вас воплотить этот принцип в жизнь».

    Оджалан был одет в бежевую майку-поло Lacoste, после публикации видео спрос на эту модель футболки резко вырос — вскоре запасы этой модели закончились в большинстве интернет-магазинов, продающих изделия бренда. Этот факт говорит о том, что лидер РПК по-прежнему чрезвычайно популярен среди курдов и сочувствующего курдам населения Турции.

    Что будет дальше?

    После пятничной церемонии основное действие переместится в парламент Турции в Анкаре, где будет создана специальная комиссия, которая будет принимать решения относительно вопроса разоружения РПК.

    Поскольку скоро парламент уйдет на летние каникулы, никаких конкретных решений по будущему РПК не ожидается еще в течение нескольких месяцев.

    Что будет с Абдуллой Оджаланом, тоже пока неясно. Правительство заявляет, что условия его содержания в тюрьме могут быть пересмотрены по мере продвижения процесса разоружения РПК. Однако пока речь не идет о скором освобождении основателя РПК.

    Для чего Эрдогану понадобился мир с РПК?

    Партия справедливости и развития Эрдогана начала работу над изменением конституции. В СМИ появились предположения, что эти изменения позволят Эрдогану снова баллотироваться на пост президента после истечения его срока в 2028 году.

    Партия справедливости и развития и прокурдская Демократическая партия отрицают какую-либо связь между мирным процессом и изменением конституции. Однако очевидно, что если Эрдоган заручится поддержкой Демократической партии, у него будет гораздо больше шансов добиться внесения изменений в конституцию.

    Согласно данным опросов, Эрдоган не лидирует в опросах, касающихся популярности политиков. Однако его главный соперник от оппозиции, экс-мэр Стамбула Экрем Имамоглу, находится под стражей по обвинению в коррупции. Все обвинения он отрицает. В начале июля в Турции были задержаны еще три мэра — однопартийцы Имамоглу — из оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). Глав Антальи, Аданы и Адыямана отправили под стражу по делам о коррупции.

    Это перевод статьи ВВС, опубликованной на английском языке. Оригинал можно прочитать здесь.

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    Новости русской службы Би-би-си

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