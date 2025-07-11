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    Суперъяхта загорелась у берегов Сен-Тропе

    Опубликовано:

    Sea Lady II
    Яхта Sea Lady II. Фото: x.com/sytreports

    Суперъяхта Sea Lady II загорелась у берегов Сен-Тропе - судно ходит под мальтийским флагом и предлагается в аренду за 80 тыс. евро в неделю, передает РБК со ссылкой на местные СМИ.

    По информации издания, пожар начался на третьей палубе, в месте, где размещается персонал. После задымления загорелась носовая часть яхты. Прибывшие пожарные начали тушить судно с помощью пожарных машин и пожарного катера

    Вскоре, как сообщается, они сумели пробраться на борт, но огонь перекинулся на нижнюю палубу Sea Lady.

    Известно, что в борьбе с огнем принимали участие 30 человек.

    Двое мужчин в возрасте 24 и 30 лет, которые надышались дымом от горящего пластика, были эвакуированы с яхты.

    Для защиты Средиземного моря от загрязнения вокруг яхты было установлено боновое заграждение.

    Сообщается, что пожар произошел на суперъяхте Sea Lady II, которое ходит под мальтийским флагом. Судно построено в 1986 году, а ремонт на нем произвели в прошлом году. Известно, что его сдают в аренду за 80 тыс. евро в неделю.

    Напомним, в апреле этого года катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся около острова Майтон, который находится на юге Таиланда. Позже в МИД РК сообщили, что на борту находились четверо казахстанцев, они не пострадали. У двоих граждан сгорели документы.

    В ноябре 2024 года яхта, на борту которой находились свыше 30 туристов и 14 членов экипажа, потерпела крушение в Красном море у берегов города Марса-эль-Алам.

    В августе прошлого года парусная яхта Bayesian попала в неожиданно сильный шторм и затонула недалеко от столицы Сицилии Палермо.

    А в июле 2023 года яхта загорелась во дворе частного дома в Алматы - инцидент произошел в микрорайоне Горный гигант.

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