Британия и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве - в случае угрозы Европейскому континенту последует ядерный ответ от двух стран, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, Великобритания и Франция договорились о координации своих ядерных сил. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

"Мы подписали Нортвудскую декларацию, впервые подтвердив, что будем координировать наши независимые силы ядерного сдерживания. С сегодняшнего дня наши противники будут знать, что любая серьезная угроза Европейскому континенту вызовет ответные действия со стороны наших двух стран", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Сообщается, что эти договоренности уже раскритиковали во Франции. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что решение Макрона координировать ядерные силы с британцами способствует передаче контроля над ними в руки США.

Напомним, в мае президент Франции заявил в телеэфире, что готов начать обсуждения на тему размещения в европейских странах самолетов с французским ядерным оружием.

А в начале марта Макрон уже сообщал о начале дебатов о защите европейских союзников Франции французским ядерным оружием.

Как писали СМИ, после выхода Великобритании из ЕС единственной страной союза, имеющей на вооружении ядерное оружие, осталась Франция. На территории Европы размещены американские ядерные боеголовки, однако после прихода к власти Дональда Трампа активизировались дебаты о возможном выводе американских сил из Старого Света.

Уточнялось, что Франция — одна из девяти стран "ядерного клуба". К началу 2023 года в ее арсенале насчитывалось 290 ядерных боеголовок.

Позже Русская служба ВВС писала, какие именно страны может защитить французский "ядерный зонтик".

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