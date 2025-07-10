Наводнение в Техасе: число погибших выросло до 120, среди них 36 детей

По последним данным, в результате разрушительного наводнения в Техасе, США, погибли не менее 120 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

По словам официальных лиц, число погибших по всему штату возросло до 120, еще 172 человека по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Сильнее всего пострадал округ Керр: в нем погибло не менее 95 человек, в том числе 36 детей. Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о чрезвычайном положении в округе, и там работает Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Поисково-спасательные работы на территории штата продолжаются.

Напомним, впервые о разрушительном наводнении в Техасе сообщалось 5 июля, тогда погибшими были названы 24 человека, и более 20 детей пропали без вести в округе Керр.

Позднее Русская служба Би-би-си писала, что число погибших в результате наводнений в Техасе возросло до 80 человек, среди них 28 детей.

Кроме того, вчера, 9 июля, стало известно, что в другом американском штате, Нью-Мексико, также объявлен режим ЧС из-за внезапного наводнения. На момент публикации уже сообщалось о нескольких погибших.

Как действовать во время наводнения

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, наводнение (паводок) - это временное затопление значительной части суши водой. Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости — обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", - отметили представители МЧС РК.

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