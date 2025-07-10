Экс-президента Южной Кореи вернули в СИЗО

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель вновь помещен под стражу - суд выдал ордер на его арест после ходатайства прокуроров, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, Центральный районный суд Сеула согласился с доводами спецпрокурора о том, что действия Юна в декабре представляли собой воспрепятствование правосудию и злоупотребление властью.

В своем заявлении суд сообщил, что удовлетворил ходатайство из-за опасений, что Юн Сок Ель "может попытаться уничтожить доказательства".

"Экс-президенту предъявлены уголовные обвинения в мятеже из-за его указа о военном положении, что может повлечь за собой пожизненное заключение или смертную казнь", - пишет издание.

После удовлетворения ходатайства бывший президент вернулся в Сеульский следственный изолятор, расположенный примерно в 19 километрах к югу от столицы. Ранее в этом году он провел здесь 52 дня, после чего был освобожден "по техническим причинам".

Напомним, Юн Сок Ель был отстранен от должности после неудачной попытки ввести военное положение в стране в декабре прошлого года. Свое решение он мотивировал стремлением "защитить конституционный порядок" и избежать "угроз со стороны северокорейских коммунистических сил".

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в здании парламента. Позже парламент республики проголосовал за отмену военного положения.

Позже полиция Южной Кореи начала расследование против Юн Сок Еля по факту организации госпереворота, а оппозиционная партия Южной Кореи инициировала процедуру импичмента Юн Сок Еля.

14 декабря парламент поддержал импичмент президенту, а 31 декабря суд выдал ордер на его арест. Арестовать его удалось лишь в середине января со второй попытки.

В конце января прокуроры официально предъявили обвинения отстраненному от должности президенту страны Юн Сок Елю.

К слову, в июне в Корее выбрали нового президента. Им стал оппозиционер Ли Чжэ Мен.

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