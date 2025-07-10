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    50-процентные пошлины Трампа: Бразилия выступила с предупреждением в адрес США

    Опубликовано:

    Луис Инасиу Лула да Силва
    Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Andressa Anholete/Getty Images

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прокомментировал введение 50-процентной пошлины на бразильские товары с 1 августа, объявленные Дональдом Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

    Президент Бразилии в соцсети X заявил, что в случае одностороннего повышения тарифов со стороны США его страна задействует положения "закона о взаимности", который подразумевает соразмерные встречные меры.

    "Любая мера по повышению пошлин в одностороннем порядке будет встречена ответными действиями на основе бразильского закона об экономической взаимности", - написал президент.

    Закон об экономической взаимности был подписан Лулой в апреле 2025 года. Он предусматривает возможность приостанавливать торговые и инвестиционные преференции, а также обязательства в области прав интеллектуальной собственности в ответ на недружественные меры со стороны других стран или экономических блоков.

    Лула также назвал ложными заявления о якобы наличии торгового дефицита США с Бразилией. По его словам, статистика самого американского правительства свидетельствует о профиците США в двусторонней торговле на сумму более 410 млрд долларов за последние 15 лет.

    Луис Инасиу Лула да Силва также подчеркнул, что Бразилия - это "суверенное государство с независимыми институтами", которое не допустит внешнего давления, в том числе в судебной сфере, имея в виду недавние критические заявления президента Трампа о суде над бывшим бразильским лидером Жаиром Болсонару как об "охоте на ведьм".

    Сегодня мы сообщали, США введут 50-процентные пошлины на товары из Бразилии с 1 августа. Высокую ставку Трамп объяснил "охотой" на Болсонару. При этом глава США предостерег Бразилию от ответных тарифов, заявив, что в этом случае к тарифу добавится еще 5%.

    Напомним, после объявления результатов президентских выборов в Бразилии в октябре 2022-го по стране прошел ряд массовых демонстраций. Протестам предшествовала инаугурация Луиса Инасиу Лулы да Силвы, избранного президента Бразилии.

    А в январе 2023 года сторонники Жаира Болсонару, выступающие против результатов президентских выборов, захватили здание конгресса в столице Бразилии. Они прорвались на территорию дворца Планалту – резиденции президента и в здание Верховного суда.

    Через какое-то время Болсонару выступил с заявлением касательно беспорядков, которые организовали его сторонники, и осудил произошедшее.

    В июле 2023-го Болсонару признали виновным в злоупотреблении властью в преддверии выборов, а именно во лжи о потенциальных подтасовках. Суд Бразилии большинством голосов запретил ему баллотироваться на пост президента в течение восьми лет.

    А в феврале этого года Генпрокуратура вновь предъявила Болсонару обвинения в попытке госпереворота.

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