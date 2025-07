"Апокалипсис": масштабный пожар вспыхнул на юге Франции, более 100 человек пострадали

На юге Франции вспыхнул масштабный пожар - огонь охватил несколько сотен гектаров. Пользователи из Франции делятся кадрами с места ЧП и называют произошедшее апокалипсисом.

Как пишет DW, масштабный пожар вспыхнул недалеко от Марселя во вторник, 8 июля. Из-за завесы дыма пришлось закрыть аэропорт, а к тушению огня привлекли больше 800 пожарных и самолеты.

This is on the outskirts of Marseille, France now pic.twitter.com/XfpRbDBPES — Volcaholic (@volcaholic1) July 8, 2025

Позже глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что пламя удалось взять под контроль.

Le feu parti ce matin aux Pennes-Mirabeau continue de progresser au nord de Marseille. Je me suis rendu au poste de commandement du Bataillon des marins-pompiers de Marseille pour suivre les opérations.



720 @MarinsPompiers et pompiers sont toujours mobilisés



4 gymnases… pic.twitter.com/KIKJyBrXHk — Benoît Payan (@BenoitPayan) July 8, 2025

По предварительным данным, ЧП обошлось без жертв, но сообщается о 110 пострадавших, среди которых около 30 пожарных и полицейских.

Огонь, охвативший 700 гектаров, уничтожил 10 жилых домов, повредил еще 53, больше 400 человек пришлось эвакуировать.

En 2022, Macron annonce le renouvellement de tous les canadairs vieux de 30 ans plus 4 supplémentaires.

En 2025, aucune trace de ces canadairs promis.

Aujourd'hui, Marseille est en feu et les pompiers se débrouillent comme ils peuvent.

Courage aux marseillais et honte à Macron pic.twitter.com/5EYvR6MOSE — φ Laurent Joyeux φ✌⚽️ (@JoyeuxLaurent2) July 8, 2025

Euronews уточняет, что причиной пожара стал горящий автомобиль, стоявший рядом с автомагистралью, а сильный ветер усугубил ситуацию.

Полиция уже начала расследование.

Между тем пользователи в соцсетях делятся кадрами с места ЧП и пишут, что выглядит пожар так, "будто настал апокалипсис".

#Marseille fire turning the city into an apocalyptic view. Ash falling from the sky as smoke fills the streets pic.twitter.com/ykYXric9qm — h (@zwaigy) July 8, 2025

⚠️: La situation est critique près de #Marseille, où un #incendie de grande ampleur est en cours.



⚠️•Un violent #incendie s’est déclaré en fin de matinée et progresse rapidement, attisé par un #mistral particulièrement fort.



Les secteurs des hauteurs de La #Castellane… pic.twitter.com/Gfjv4ldfb8 — vigiprevention_meteo (@VigipreventionM) July 8, 2025

А в результате другого крупного пожара на юге страны в департаменте Од в окрестностях 10 человек получили ранения, огонь затронул более 2 000 гектаров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе в этом году наблюдается аномальная жара. Во Франции с конца июня бушуют лесные пожары, а температура превышала 40 градусов по Цельсию.

Ранее масштабный лесной пожар тушили в американской Калифорнии. За сутки охватил территорию в 21 тыс. гектаров - пламя быстро распространилось из-за погоды.

Недавно сообщалось, что в Турции также продолжаются лесные пожары. Возгорания происходят не только из-за жары, но и по причине неосторожного обращения с огнем. Один из пожаров в провинции Маниса устроил местный житель.

