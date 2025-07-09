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    Новости русской службы Би-би-си

    В Канаде раскрыт заговор "антиправительственного ополчения" с участием военных

    Опубликовано:

    Наручники
    Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

    В Канаде четверым мужчинам, включая военнослужащих канадских вооруженных сил, предъявлены обвинения в предполагаемом заговоре с целью создания «антиправительственного ополчения» и «насильственного захвата земли», сообщает Королевская канадская конная полиция (RCMP).

    По данным полиции, трое подозреваемых принимали участие в учениях в военном стиле, стрельбах и разведывательных операциях в районе города Квебек в рамках предполагаемого заговора.

    Также утверждается, что группа хранила взрывные устройства, десятки единиц огнестрельного оружия и тысячи патронов. Все боеприпасы были изъяты Королевской канадской конной полицией.

    Все четверо арестованы и должны предстать перед судом города Квебек во вторник, сообщила полиция.

    Королевская канадская конная полиция — одно из главных федеральных силовых ведомств в Канаде, к ее ведению относятся такие преступления, как терроризм и киберпреступность.

    «Насильственный захват земель»

    Среди обвиняемых — 24-летний Марк-Орель Шабо и 25-летний Рафаэль Лагасе, оба жители Квебека, а также 24-летний Симон Анже-Оде из Невиля.

    Они обвиняются в совершении «конкретных действий по содействию террористической деятельности», говорится в пресс-релизе Королевской канадской конной полиции.

    Четвертый фигурант, 33-летний Мэтью Форбс из Пон-Ружа — города примерно в 28 милях (45 км) к западу от Квебека — также обвинен в причастности к предполагаемому заговору. Его обвинили в хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, некоторые виды которых запрещены в Канаде.

    Полиция сообщила, что в ходе обыска, проведенного в январе 2024 года, были изъяты 16 взрывных устройств, 83 единицы огнестрельного оружия, почти 11 тысяч патронов и около 130 магазинов. Также были обнаружены очки ночного видения и военное снаряжение.

    Королевская канадская конная полиция не уточнила, каковы могли быть предполагаемые мотивы подозреваемых, но заявила, что группа намеревалась «насильственно захватить территорию в районе города Квебек».

    Аресты произошли на фоне давления на канадских военных, которых призывают бороться с экстремизмом в собственных рядах.

    В отчете консультативной группы военных по вопросам системного расизма и дискриминации за 2022 год говорится, что число военнослужащих, связанных с экстремистскими группами, растет.

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    Новости русской службы Би-би-си

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