МУС выдал ордера на арест руководителей "Талибана"

МУС выдал ордера на арест лидера "Талибана" Ахундзады и главы Верховного суда Афганистана Хаккани по обвинению в преследовании женщин, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщает издание, ссылаясь на пресс-службу МУС, в Палате предварительного производства Международного уголовного суда заявили, что у них имеется достаточно оснований полагать, что Ахундзада и Хаккани "подстрекали к совершению преступлений против человечности" - преследованию по гендерному признаку в отношении девочек и женщин, а также преследованию по политическим мотивам в отношении поддерживавших их лиц.

Преступления, предположительно, были совершены в Афганистане с 15 августа 2021 года минимум до 20 января 2025 года.

В Международном суде считают, что талибы проводят госполитику, которая привела к серьезным нарушениям основных прав и свобод жителей, тюремным заключениям, пыткам, изнасилованиям и насильственным исчезновениям.

Представители движения лишали девочек и женщин прав на образование, неприкосновенность частной и семейной жизни, а также свободы передвижения, вероисповедания и выражения мнений, указали в суде, пишет издание.

Главный прокурор МУС Карим Хан ранее уже заявлял, что женщины и девочки, а также представители ЛГБТ в Афганистане сталкиваются с "беспрецедентными, безжалостными и непрекращающимися преследованиями со стороны талибов".

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что в Афганистане ввели очередной запрет, касающийся женщин. Так, по указу лидера Талибана, в Афганистане введено новое правило по расположению окон в домах - из них не должно быть видно женщин в доме соседа.

При этом еще в конце октября в Афганистане женщинам запретили разговаривать на публике не только с мужчинами, но и с женщинами. Кроме того, взрослым женщинам запрещено позволять другим взрослым женщинам слышать свои голоса. Таким образом, женщины должны воздержаться и от чтения Корана вслух в присутствии других женщин.

А в конце августа талибы в Афганистане приняли новые законы, согласно которым женщинам теперь запрещается произносить что-либо вслух на публике и показывать лицо вне дома. Как заявили в Министерстве поощрения добродетели и предотвращения порока, женский голос считается "пороком", когда звучит в общественных местах.

Талибы уже не раз вводили запреты различных действий для женщин, в частности, в декабре 2022 года им было запрещено посещать школы.

Позже талибы приказали закрыть парикмахерские и салоны красоты в Афганистане, а в середине июля 2022-го запретили женщинам сдавать вступительные экзамены в национальные университеты.

В сентябре сообщалось, что сразу четыре страны намерены привлечь движение "Талибан" к ответственности в Международном суде в Гааге за гендерную дискриминацию. Так, в суд на движение "Талибан", которое сейчас руководит Афганистаном, подали Канада, Австралия, Германия и Нидерланды.

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