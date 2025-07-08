Германия обвинила Китай в атаке на немецкий самолет с помощью лазера
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МИД Германии вызвал китайского посла после инцидента в Красном море - Берлин обвинил КНР в атаке на самолет с помощью лазера, передает NUR.KZ.
В официальном профиле немецкого МИД в соцсети Х сообщили о произошедшем.
"Китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет во время операции ЕС ASPIDES. Угроза немецкому персоналу и срыв операции совершенно неприемлемы", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Сегодня посол Китая был вызван в министерство иностранных дел ФРГ, также говорится в сообщении.
Как пишет DW, пострадавший самолет смог благополучно приземлиться после инцидента. Информацию об этом подтвердили в Минобороны.
По информации издания, немецкий разведывательный самолет участвует в миссии ЕС Eunavfor Aspides в Красном море по защите важного морского маршрута от атак йеменских хуситов. Бундестаг в январе продлил мандат на участие до 700 солдат бундесвера в данной миссии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2263362-germaniya-obvinila-kitay-v-atake-na-nemeckiy-samolet-s-pomoshchyu-lazera/
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