Германия обвинила Китай в атаке на немецкий самолет с помощью лазера

МИД Германии вызвал китайского посла после инцидента в Красном море - Берлин обвинил КНР в атаке на самолет с помощью лазера, передает NUR.KZ.

В официальном профиле немецкого МИД в соцсети Х сообщили о произошедшем.

"Китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет во время операции ЕС ASPIDES. Угроза немецкому персоналу и срыв операции совершенно неприемлемы", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Сегодня посол Китая был вызван в министерство иностранных дел ФРГ, также говорится в сообщении.

Как пишет DW, пострадавший самолет смог благополучно приземлиться после инцидента. Информацию об этом подтвердили в Минобороны.

По информации издания, немецкий разведывательный самолет участвует в миссии ЕС Eunavfor Aspides в Красном море по защите важного морского маршрута от атак йеменских хуситов. Бундестаг в январе продлил мандат на участие до 700 солдат бундесвера в данной миссии.

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