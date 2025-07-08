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    Члены правящей и оппозиционной партий устроили потасовку в парламенте Армении (видео)

    Опубликовано:

    Потасовка в парламенте Армении
    Потасовка в парламенте Армении. Кадр из видео: youtube.com/@24TVArmenia

    На внеочередном заседании Национального собрания Армении словесная перепалка членов правящей и оппозиционной партии переросла в потасовку, инцидент транслировался в прямом эфире.

    По данным издания News.am, на заседании обсуждалось ходатайство о даче согласия на возбуждение публичного уголовного преследования в отношении депутата от оппозиционного блока "Армения" Артура Саркисяна.

    "Все уже решено и понятно. Решения об аресте и лишении депутатской неприкосновенности также приняты. Поэтому я решил потратить это драгоценное время на моих несовершеннолетних детей. Я соберу вокруг себя своих четырех детей и супругу, и мы вместе направимся в церковь. Мы там зажжем свечку, после чего я добровольно направлюсь в Следственный комитет", - сказал Саркисян.

    Он также заявил, что его дальнейшее нахождение в здании Национального собрания лишено какого-либо смысла. Решение Саркисяна было встречено овациями со стороны парламентской оппозиции.

    Затем решение Саркисяна решил прокомментировать вице-спикер от правящей партии "Гражданский договор" Рубен Рубинян. На это последовала реплика Саркисяна из зала. Он в это время выходил из зала заседаний.

    "В ответ депутаты от правящей партии стали выкрикивать с места, после чего встали и накинулись на Саркисяна с кулаками, используя при этом жаргонные выражения

    Рубинян не смог взять ситуацию под контроль и повлиять на своих коллег из-за чего объявил перерыв", - сказано в публикации.

    Трансляция потасовки была опубликована на YouTube-канале армянского телеканала "24 News".

    Как пишет ТАСС, депутат от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян заявила, что потасовка в парламенте началась, когда ее коллега по фракции Артур Саркисян после своего выступления решил покинуть зал заседаний и на него напал депутат от "Гражданского договора" Ваге Галумян.

    "Артур Саркисян после своего выступления решил покинуть зал заседаний, чтобы провести несколько часов со своей семьей, поскольку его сегодня лишат депутатской неприкосновенности. Однако Ваге Галумян побежал за ним и напал на него сзади", - сказала она, добавив, что в нападении участвовали также помощники от депутатов правящей силы.

    Напомним, 24 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "мошенники" пытались совершить госпереворот в Армении, но попытка не удалась. В статье, на которую сослался премьер, говорится, что армянская оппозиция готовила в стране госпереворот, который должен был начаться 28 июля, а закончиться 30 сентября.

    Кроме того, армянские власти заявили о раскрытии масштабного плана по захвату власти и задержали 14 человек во главе с архиепископом Багратом (Галстаняном), лидером прошлогодних уличных протестов, сообщала "Русская служба Би-Би-Си"

    А за неделю до этого Русская служба Би-би-си писала, что по власти Армении обвинили российского миллиардера, главу группы "Ташир" Самвела Карапетяна в публичных призывах к захвату власти в стране. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "Электрические сети Армении", принадлежащие ГК "Ташир" Карапетяна, должны быть национализированы.

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