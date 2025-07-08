"Логика говорит только об одном": в Кремле сделали заявление об отношениях с Азербайджаном
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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков высказался об обострении отношений между Россией и Азербайджаном, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
По словам Пескова, Россия рассчитывает, что все проблемы с Азербайджаном будут урегулированы конструктивно, таким образом, "чтобы это соответствовало общему духу двусторонних отношений".
"Логика говорит только об одном: Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которых объединяет общая история, общее настоящее, общее будущее", — подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что российские дипломаты на связи с россиянами, которых задержали в Баку.
Отметим, новое обострение в отношениях Москвы и Баку произошло после того, как в конце июня в Екатеринбурге задержали уроженцев республики.
Российский Следственный комитет назвал их фигурантами дел об убийствах и покушении на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Двое из задержанных скончались, по данным СК, причиной смерти одного из них стала сердечная недостаточность.
Русская служба BBC писала, что гибель двух азербайджанцев в Екатеринбурге спровоцировала беспрецедентный кризис в отношениях Москвы и Баку, но причины для этого кризиса копились все последние годы.
Эксперты считают, что Азербайджан хотел изменить характер отношений с бывшей метрополией, уменьшить российское влияние на Южном Кавказе и из страны "ближнего зарубежья" превратиться в равного партнера. Подробнее читайте здесь.
Добавим, что ранее об отношениях между Россией и Азербайджаном высказался Эрдоган.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2263053-logika-govorit-tolko-ob-odnom-v-kremle-sdelali-zayavlenie-ob-otnosheniyah-s-azerbaydzhanom/
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