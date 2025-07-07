Эрдоган подал в суд на главу турецкой оппозиции, потребовав компенсации за оскорбления

Президент Турции подал в суд на главу оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюра Озеля, обвинив его в оскорблении и потребовав компенсации в 12,5 тыс. долларов, передает NUR.KZ.

Об этом сообщил адвокат турецкого лидера Хюсейн Айдын в своем аккаунте в соцсети Х.

"В связи с необоснованными обвинениями, оскорбительными высказываниями и угрозами председателя НРП Озгюра Озеля в адрес нашего президента, с которыми он выступил 5 июля, в гражданский суд первой инстанции Анкары подан иск о возмещении морального ущерба в размере 500 тыс. лир (около 12,5 тыс. долларов - прим. ред.)

Кроме того, в главную прокуратуру Анкары подано заявление по обвинению в оскорблении президента республики и угрозах в его адрес, в соответствии со статьей 310/2 УК Турции", - написал адвокат.

Как поясняют ТАСС, 5 июля на пресс-конференции Озель обвинил Эрдогана в авторитаризме в связи с задержанием в тот день мэров Антальи, Аданы, Адыямана и Манавгата по делам о коррупции. Он также потребовал проведения в ноябре досрочных президентских выборов, на которых, по его утверждению, действующая власть потерпит поражение.

Напомним, мы писали о том, что в Турции сотрудники полиции задержали мэров трех крупных городов - Аданы, Антальи и Адыямана.

Отметим также, что поданный Эрдоганом иск - не первый. Так, ранее в апреле этого года президент Турции уже подавал иск против председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюра Озеля на сумму около 13 тыс. долларов.

А в конце марта этого года в Турции избрали и. о. мэра Стамбула, пост занял еще один представитель оппозиционной партии Нури Аслан.

До этого другой представитель Народно-республиканской партии и мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд 19 марта. После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра в Стамбуле и Анкаре запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

После этого стамбульские студенты вышли на протест против задержания Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих. СМИ писали, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием Имамоглу.

На ситуацию отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание. 23 марта, стало известно, что в ходе протестов задержаны 323 человека. 23 марта Суд в Турции вынес решение об аресте Экрема Имамоглу.

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