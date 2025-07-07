Муссонные дожди бушуют в Пакистане: 72 человека погибли, более 130 пострадали

В результате наводнений, вызванных муссонными дождями по всей территории Пакистана, погибли 72 человека, более 130 получили ранения. Сильные дожди продолжаются.

Как сообщает "Анадолу" со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA), число погибших в результате наводнений, вызванных муссонными дождями по всей территории Пакистана, достигло 72 человек.

По данным ведомства, сильные дожди продолжаются в провинциях Хайбер-Пахтунхва, Восточный Пенджаб, Синд и Белуджистан. Более 130 человек получили ранения.

В заявлении NDMA отмечается, что дожди могут усилиться, и местные власти призваны оставаться в состоянии повышенной готовности.

Муссонные дожди, которые ежегодно идут в Пакистане с июля по сентябрь, уносят жизни сотен людей и наносят значительный материальный ущерб, отмечается в публикации.

Добавим, как сообщила Русская служба Би-би-си, в результате сильного наводнения в Техасе, по последним сообщениям властей, погибли по меньшей мере 80 человек, в том числе 28 детей.

До этого в Турции после землетрясения случилось наводнение: один человек пропал без вести.

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, наводнение (паводок) — это временное затопление значительной части суши водой. Оно может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", — объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости — обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", — отметили представители МЧС РК.

Как действовать во время наводнений

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.