Дело об отравлении бледной поганкой. Суд в Австралии признал Эрин Паттерсон виновной в убийстве трех человек

Суд присяжных в австралийском городе Моруэлл (штат Виктория) признал Эрин Паттерсон, которой были предъявлены обвинения в отравлении родственников бывшего мужа, виновной в убийстве трех человек и еще одной попытке убийства.

Таким образом, Паттерсон может быть приговорена к пожизненному заключению. Пока дата заседания суда, во время которого будет оглашен приговор, не назначена. До вынесения приговора Паттерсон останется под стражей.

У подсудимой также есть право в течение 28 дней подать апелляцию на вынесенный вердикт.

Эрин Паттерсон настаивала на том, что отравление родственников ее бывшего мужа во время обеда у нее дома - трагическая случайность, а не спланированное убийство. Однако после двух месяцев слушаний по этому делу присяжные отказались верить в ее версию событий.

Суд над Паттерсон начался 29 апреля 2025 года. В суде выступили несколько десятков свидетелей и экспертов, бывший муж обвиняемой - Саймон Паттерсон, их дети, единственный выживший гость Ян Уилкинсон и сама Эрин.

Полиция штата Виктория опубликовала заявление после вынесения вердикта - со словами поддержки родственникам и близким жертв.

"Все наши мысли с семьями жертв, мы понимаем, насколько тяжелыми для них были эти последние два года. Мы продолжим оказывать им поддержку после этого решения суда", - говорится в заявлении полиции, которое цитирует ABC News.

Паттерсон по предъявленным обвинениям грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Эрин Паттерсон - 50 лет, она вместе со своим бывшем мужем Саймоном воспитывает двух детей.

История отравления

29 июля 2023 года родители ее мужа Дон и Гейл Паттерсон, а также его тетя с мужем - Хезер и Ян Уилкинсон - пришли на обед к Эрин, во время которого она якобы хотела рассказать о своем онкологическом диагнозе (которого, как выяснилось, не было). Эрин приглашала на обед также и своего мужа Саймона, с которым они уже не жили вместе, но официально не развелись. Саймон Паттерсон отказался от приглашения накануне.

Во время обеда Паттерсон подала говядину Веллингтон - блюдо из говяжьей вырезки с начинкой из грибов. На следующий день все четверо гостей оказались в больнице с симптомами, похожими на отравление. Как выяснили врачи, гости Паттерсон отравились бледной поганкой.

4 августа Гейл Паттерсон и Хезер Уилкинсон скончались в больнице. 5 августа умер и Дон Паттерсон. Яну Уилкинсону удалось выжить, он провел в больнице несколько месяцев.

Сама Эрин тоже обратилась в больницу через два дня после обеда с жалобами на диарею. Врач предупредил ее, что она могла отравиться поганками, и порекомендовал госпитализацию, от которой она отказалась.

Полиция впервые допросила Эрин Паттерсон и провела обыск в ее доме 5 августа, в день смерти ее свекра.

Задержали ее 2 ноября 2023 года - тогда же Паттерсон предъявили обвинения в убийстве родителей и тети мужа и покушении на убийство его дяди.

Сомнений в том, что в говядине Веллингтон были грибы Amanita phalloides - бледные поганки - у следователей не было. Также у них не было сомнений в том, что именно Эрин Паттерсон добавила эти грибы в блюдо.

Настораживающим был тот факт, что Эрин Паттерсон подала говядину Веллингтон своим гостям на больших серых тарелках, а свою порцию (намного меньше порций гостей) положила на тарелку поменьше и другого цвета.

Кроме того, как выяснилось, Эрин солгала полиции, когда она сказала, что у нее не было дегидратора для еды, и что она никогда не собирала грибы.

Настройки телефона, который она отдала следователям, несколько раз были сброшены до заводских.

Наконец, и защита, и обвинение были согласны с тем, что у Эрин не было онкологического диагноза. Как утверждала потом Эрин, она хотела рассказать родственникам мужа о планируемой операции, направленной на снижение веса, но постеснялась об этом сказать прямо, когда приглашала на обед.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.