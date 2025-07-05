В Турции задержали глав администраций трех крупных городов - Аданы, Антальи и Адыямана

Сотрудники турецкой полиции задержали мэров трех крупных городов - Аданы, Антальи и Адыямана, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство "Анадолу".

Как сообщает издание, в ходе расследования по факту "взяточничества", проведенного Главной прокуратурой Антальи, были задержаны трое подозреваемых, среди которых мэр муниципалитета Антальи Мухиттин Бечек.

Также, по данным издания, были задержаны мэр столичного муниципалитета Аданы Зейдан Каралар и мэр Адыямана Абдуррахман Тутдере, которым были выданы ордера на арест в рамках расследования деятельности преступной организации Азиза Ихсана Акташа.

Отмечается, что главная прокуратура Стамбула продолжает расследование утверждений о том, что преступная организация, главарем которой предположительно является Азиз Ихсан Акташ, организовывала тендеры путем подкупа мэров и руководителей муниципалитетов.

Напомним, в марте мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун 19 марта были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд. Всего по делу проходят 100 подозреваемых.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра, в Стамбуле до 23 марта запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

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