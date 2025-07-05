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    "Пассажиры выбегали из салона": лайнер Ryanair загорелся на Майорке (видео)

    Опубликовано:

    Лайнер загорелся на Майорке
    Лайнер загорелся на Майорке. Кадр из видео: x.com/niporwifi

    У лайнера Ryanair загорелся двигатель, когда он находился в аэропорту Майорки. В салоне началась паника, прыгавшие с крыльев пассажиры получили травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

    РБК приводит перевод сообщения издания Diario de Mallorca.

    Сообщается, что аэропорту Майорки загорелся самолет лоукостера Ryanair, пострадали 18 человек. Шестеро пострадавших госпитализированы.

    Экипаж сообщил о возгорании на борту после приземления. Инцидент произошел около 00:30 субботы (03:30 по Астане).

    Пассажиров эвакуировали. Как пишет издание, некоторые выбегали из салона самолета на крылья, после чего прыгали на взлетно-посадочную полосу. Пассажиры в основном получили травмы, связанные с растяжениями, из-за попыток быстро покинуть самолет.

    Весной в США пассажирский самолет был вынужден прервать полет - двигатель самолета United Airlines загорелся в небе после того, как в него попал кролик.

    До этого самолет Airbus A319 авиакомпании United Airlines загорелся при попытке взлета в аэропорту имени Джорджа Буша в Хьюстоне в штате Техас.

    Мы также писали, что более 200 пассажиров самолета были экстренно эвакуированы на заснеженную взлетную полосу аэропорта в США после того, как возникла проблема с двигателем судна.

    Весной прошлого года двигатель самолета авиакомпании United Airlines загорелся в аэропорту Чикаго. Самолет отбуксировали для высадки пассажиров, а рейс отложили.

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