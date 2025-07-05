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    В Техасе в результате наводнения погибли и пропали десятки людей (фото, видео)

    Опубликовано:

    Наводнения в Техасе
    Наводнения в Техасе. Фото: Eric Vryn/Getty Images

    Число погибших в результате наводнений в Техасе выросло до 24, более 20 детей пропали без вести в результате сильного наводнения в округе Керр, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

    По данным издания, число погибших в результате сильного наводнения в Центральном Техасе возросло примерно до 24 человек, сообщил шериф округа Керр Ларри Л. Лейта на пресс-конференции.

    Власти продолжают поисково-спасательные операции - об этом изданию сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт. Более 20 девочек остаются пропавшими без вести после того, как они пропали без вести в лагере Мистик на реке Гваделупе, недалеко от города Керрвилл.

    Наводнения в Техасе
    Наводнения в Техасе. Фото: Eric Vryn/Getty Images

    В лагере было более 700 детей, и большинство из них были эвакуированы на возвышенность.

    Шериф округа Керр Ларри Л. Лейта также сообщил, что не может дать оценку общему числу пропавших без вести после того, как уровень реки резко поднялся из-за сильного дождя.

    "Проблема была в том, что здесь были праздничные выходные. У нас здесь было много отдыхающих, и мы не знаем точное число на данный момент", - сказал он.

    Генерал-майор Национальной гвардии Техаса Томас М. Сульцер сообщил, что из зоны наводнения было эвакуировано 237 человек, в том числе 167 - вертолетом.

    До этого в Турции после землетрясения случилось наводнение: один человек пропал без вести.

    Как действовать во время наводнении

    Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, наводнение (паводок) — это временное затопление значительной части суши водой. Оно может произойти в результате:

    • сброса воды с гидротехнических сооружений;
    • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
    • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
    • нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

    Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

    "Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

    Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", — объяснили специалисты.

    Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

    • отключить воду, газ, электричество;
    • погасить огонь в печах;
    • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
    • закрыть окна и двери, при необходимости — обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

    Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

    • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
    • комплект одежды и обуви по сезону;
    • запас продуктов питания на несколько дней.

    "Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", — отметили представители МЧС РК.

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