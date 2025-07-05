Чехия пережила масштабный блэкаут. Прага осталась без света, там стояли трамваи и поезда

В Чехии в пятницу произошло масштабное отключение электроэнергии. Cвет пропал в большинстве районов Праги, а также во многих других районах страны. Остановился общественный транспорт, перестали ходить поезда, прекратили работать предприятия, сотни людей застряли в лифтах и в метро.

Министерство промышленности и торговли Чехии сообщило, что авария произошла около 12:00 по местному времени (10:00 по Гринвичу) и ее последствия удалось в основном ликвидировать только к 16:00 по Гринвичу.

Чешское правительство заявляет, что блэкаут произошел из-за аварии на одной из линий электропередач. «Причиной стал обрыв силового кабеля, а не кибератака или неполадки с возобновляемыми источниками энергии», — цитирует Reuters заявление министерства.

По заявлению оператора электросетей Чехии, обрыв кабеля одной из ЛЭП привел к обесточиванию восьми подстанций и блэкауту в пяти из 14 регионов Чехии.

По какой именно причине порвался кабель — не сообщается.

Что происходило в Чехии

Премьер-министр Чехии Петр Фиала в соцсетях заявил, что блэкаут затронул многие регионы, и заверил, что власти занимаются решением этой проблемы.

Транспортное управление Праги сообщило, что столичное метро было обесточено около полудня, причём все ветки сразу. Движение на линиях A и C удалась запустить минут через 15, линия B возобновила работу через полчаса.

Хотя получить наличные в обесточенных банкоматах было невозможно, чешская банковская ассоциация подтвердила, что на работу мобильного и интернет-банкинга отключение не повлияло.

Движение большинства трамваев на правом берегу реки Влтава в Праге остановилось. Встали пригородные электрички и междугородные поезда. При этом электроснабжение левого берега никак не пострадало.

По всей стране из-за блэкаута произошло 215 случаев, когда люди застряли в лифтах, сообщила агентству Reuters чешская пожарная служба.

Без электричества остались 13 тюрем, хотя это не создало угрозу их безопасности, говорят власти.

Три крупных больницы в Праге временно перешли на аварийные источники питания.

Авария в Испании и Португалии

В конце апреля похожее отключение электроэнергии — столь же внезапное и ещё более масштабное — погрузило в хаос большую часть территории Испании и Португалии.

Тогда остановились городской и пригородный транспорт, на большинстве улиц перестали нормально работать светофоры, из-за чего в Мадриде мгновенно образовались огромные пробки.

Отказали и платежные системы, в связи с чем были вынуждены закрыться также магазины и рестораны.

Во многих частях Пиренейского полуострова электроснабжение было восстановлено лишь на следующий день.

Власти Испании возложили вину за произошедшее на оператора электросети Red Electrica и частные компании-производители.

Как отмечает Reuters, после весенней аварии в Испании специалисты стали говорить, что стареющие европейские электросети нуждаются в масштабной модернизации, стоимость которой может составить триллионы долларов.

Но это необходимо, чтобы они могли справиться с растущим спросом на электроэнергию и изменениями в энергетическом секторе, где все большую роль играют возобновляемые источники энергии.