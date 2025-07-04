DW: Китай включился в торговую войну с Евросоюзом

Министерство коммерции КНР объявило о решении повысить пошлины на коньяк и бренди из Евросоюза. Так КНР вступил в торговую войну с ЕС, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от ведомства, с 5 июля Китай увеличит размер пошлин на данную продукцию сроком на пять лет. Самое крупное повышение - на 34,9 процента - коснется концерна Hennessy, для Remy Martin и Martell оно составит соответственно 34,3 процента и 27,7 процента.

В КНР заверили, что это окончательно решение, принятое по итогам расследования в отношении импорта бренди из ЕС.

При этом некоторых производителей алкоголя, пообещавших выдерживать нижнюю ценовую планку - среди них Pernod Ricard и Remy Cointreau - освободят от повышенной ставки до тех, пока они будут соблюдать взятые на себя обязательства.

Решение КНР может ударить по французским производителям коньяка, которые получают основную прибыль за счет экспорта. Причем их крупнейшим покупателем является США, а на втором месте - Китай.

Уточняется, что антидемпинговую процедуру в отношении европейского бренди Пекин открыл в 2024 году. Это стало ответом на рассмотрение Евросоюзом вопроса о повышении пошлин на электромобили китайского производства.

Между тем в США Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа. Какие это страны, не уточняется, но глава США заявил, что Вашингтон разошлет иностранным государствам уведомления в ближайшее время.