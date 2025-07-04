DW: Китай включился в торговую войну с Евросоюзом

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    DW: Китай включился в торговую войну с Евросоюзом

    Опубликовано:

    Флаг Китая
    Флаг Китая. Иллюстративное фото: Paul Yeung / Bloomberg / Getty Images

    Министерство коммерции КНР объявило о решении повысить пошлины на коньяк и бренди из Евросоюза. Так КНР вступил в торговую войну с ЕС, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

    Как пишет издание, ссылаясь на информацию от ведомства, с 5 июля Китай увеличит размер пошлин на данную продукцию сроком на пять лет. Самое крупное повышение - на 34,9 процента - коснется концерна Hennessy, для Remy Martin и Martell оно составит соответственно 34,3 процента и 27,7 процента.

    В КНР заверили, что это окончательно решение, принятое по итогам расследования в отношении импорта бренди из ЕС.

    При этом некоторых производителей алкоголя, пообещавших выдерживать нижнюю ценовую планку - среди них Pernod Ricard и Remy Cointreau - освободят от повышенной ставки до тех, пока они будут соблюдать взятые на себя обязательства.

    Решение КНР может ударить по французским производителям коньяка, которые получают основную прибыль за счет экспорта. Причем их крупнейшим покупателем является США, а на втором месте - Китай.

    Уточняется, что антидемпинговую процедуру в отношении европейского бренди Пекин открыл в 2024 году. Это стало ответом на рассмотрение Евросоюзом вопроса о повышении пошлин на электромобили китайского производства.

    Между тем в США Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа. Какие это страны, не уточняется, но глава США заявил, что Вашингтон разошлет иностранным государствам уведомления в ближайшее время.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.