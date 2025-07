Масштабный пожар в одном из штатов США привел к эвакуации людей

В Калифорнии лесной пожар, который начался в среду, 2 июля, за сутки охватил территорию в 21 тыс. гектаров. Из-за погоды огонь распространяется очень быстро, передает NUR.KZ со ссылкой на АВС.

Как сообщил телеканал, ссылаясь на местную пожарную службу, пожар начался в среду во второй половине дня в округе Сан-Луис-Обиспо. С тех пор за один день огонь охватил территорию более 52 тыс. акров (около 21 гектара - прим. ред.). Уточняется, что за сутки возгорание удалось локализовать лишь на 5%.

Пожар бушует в районе сельской местности, поэтому в целях безопасности частично перекрыли 166-ую автомагистраль и эвакуировали граждан, проживающих поблизости. Также под угрозой находится около 50 строений.

Местные чиновники сообщили, что причина возгорания пока неизвестна. Из-за погодных условий огонь распространяется с огромной скоростью. Также этот пожар уже назвали крупнейшим в Калифорнии в этом году.

A fast-moving wildfire in California’s San Luis Obispo County exploded in size overnight and has now burned more than 35,000 acres, making it the state’s largest wildfire so far this year. https://t.co/svQBZBavNY pic.twitter.com/zqMERCXQ0h

A Timelapse of the #MadreFire burning in SLO County which is now the biggest wild fire in California this year at over 37,000 acres burned. Which is bigger than the palisades fire burn scar.



