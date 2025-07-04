"Азербайджан не готов быть подчиненным": чем закончится ссора Баку с Москвой?

Гибель двух азербайджанцев в Екатеринбурге спровоцировала беспрецедентный кризис в отношениях Москвы и Баку, но причины для этого кризиса копились все последние годы, говорят эксперты. Азербайджан хотел изменить характер отношений с бывшей метрополией, уменьшить российское влияние на Южном Кавказе и из страны «ближнего зарубежья» превратиться в равного партнера. Би-би-си расспросила специалистов о том, дойдет ли конфликт до полного разрыва Азербайджана с Россией и как он может сказаться на других странах региона.

Сколько будет Баку ссориться с Кремлем?

Отмена визита российского вице-премьера, официальное обвинение в пытках и убийствах в адрес российских силовиков, избиение задержанных в Баку россиян, рейд в офис российского информагентства и сравнение России с нацистской Германией в государственных СМИ — неполный список шагов, которые Азербайджан предпринял после смерти братьев Сафаровых в Екатеринбурге неделю назад.

Такой ответ, очевидно, застал Москву врасплох. В Кремле его назвали демаршем, и тон российского МИД и главных пропагандистов на телевидении выражал непонимание и досаду от действий формального союзника — а именно такой статус сейчас имеют отношения России и Азербайджана.

Отношения Москвы и Баку «носят характер стратегического союзничества, и безусловно, есть те силы, которым это не нравится», — напоминала представитель МИДа Мария Захарова. «Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Никогда прежде подобные эпизоды так не влияли на отношения двух стран. В 2021 году в Новосибирске при задержании погиб азербайджанец, а российские военные погибали в результате действий азербайджанских войск в 2020-м и 2023 годах.

Но произошедшее в Екатеринбурге — не причина кризиса, а лишь признак накопившихся разногласий, которые не были улажены после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в декабре прошлого года, говорит Заур Шириев, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

Тогда, как утверждается, российская система ПВО по ошибке подбила азербайджанский пассажирский самолет, и погибли 38 человек. Владимир Путин извинился, но этого оказалось мало — президент Азербайджана Ильхам Алиев требовал от России признания ответственности и детального расследования.

1 июля одно из провластных азербайджанских СМИ опубликовало запись, на которой, как утверждается, запечатлен момент удара российской ракетой по азербайджанскому самолету в декабре 2024-го. К статье также приложено объяснительное письмо офицера ПВО, давшего команду «огонь». Би-би-си не может подтвердить подлинность записи и письма.

Все это говорит о том, что в Баку все еще недовольны реакцией Москвы на эту трагедию.

«Ситуация похожа на матрешку, только наоборот: каждый новый инцидент обнажает все более глубокие и сложные противоречия в двусторонних отношениях», — считает Заур Шириев.

Среди этих противоречий основное — желание Кремля оставаться главным игроком на постсоветском пространстве, что идет вразрез амбициям Баку как региональной державы с самой большой экономикой и самой сильной армией на Южном Кавказе.

Военные и дипломатические успехи последних лет превратили Азербайджан «в весомую региональную единицу», пишет Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник российского МГИМО. Среди этих успехов — победа в войне против Армении в 2020 году, возвращение Нагорного Карабаха в 2023-м, улучшение отношений с Западом и с Ираном и наращивание военного сотрудничества с Турцией и Израилем, что в итоге дало азербайджанской армии решающее преимущество над армянской.

«К сожалению, этот процесс сопровождается определенным «головокружением от успехов». Нужно ли при этом лезть на рожон и пускать под откос отношения с Россией? Риторический вопрос», — добавляет российский специалист.

Но то, что из Москвы кажется резкой реакцией, может быть результатом расчета в Баку. Там накопилось раздражение действиями России, и есть стремление к большей самостоятельности и свободе от внешнего влияния. А ослабление позиций России на Южном Кавказе из-за войны в Украине создает условия для пересмотра отношений.

«Россия предпочитает отношения, основанные на иерархии и контроле в отношении того, что она называет “ближним зарубежьем”. Но Баку не заинтересован в роли подчиненного партнера», — говорит Шириев.

Торговый партнер и идеологический соратник

У Москвы тоже есть причины для недовольства своим номинальным союзником.

Алиев и Путин подписали декларацию о союзническом взаимодействии всего за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Но реальными союзниками они так и не стали — например, Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины и отправляет Киеву гуманитарную помощь.

Но в условиях санкций и международной изоляции Москва нуждается в партнерах, а Азербайджан участвует в коридоре «Север-Юг», открывающем России доступ к азиатским рынкам.

«Москва зависит от таких стран, как Азербайджан, больше, чем прежде — и Баку осторожно использует это пространство», — говорит Шириев.

Но кроме торговли, Путина и Алиева связывают идеологические позиции, отмечает Джошуа Кучера, старший аналитик по Южному Кавказу в Международной кризисной группе.

«Россия остается полезным партнером для Азербайджана, поскольку Баку поддерживает стремление Москвы к ослаблению западной гегемонии — особенно в том, что касается требований в области прав человека и демократии. Эти нормы, продвигаемые ЕС и США, Баку и Москва рассматривают как инструменты, которые Запад лицемерно использует для продвижения собственных интересов», — сказал Кучера в интервью Би-би-си.

И каким бы острым ни выглядел кризис, он вряд ли будет долгосрочным, говорит Джошуа Кучера.

«Это визитная карточка внешней политики Азербайджана: регулярные тактические разногласия с ключевыми партнерами — будь то Россия, ЕС, США или Иран. Однако спустя несколько месяцев напряженность обычно стихает. Баку хорошо использует такую стратегию балансирования, чтобы расширить пространство для маневра».

После Украины и рядом с Армений

Но даже если дипломатический конфликт будет вскоре улажен, отношения Баку с Кремлем вряд ли надолго останутся прочными, говорит Заур Шириев. По его словам, в Азербайджане понимают: сейчас в Кремле допускают растущую самостоятельность соседних стран, но, если закончится война в Украине и Россия восстановит свои ресурсы, они могут передумать.

Это осознание может подтолкнуть Баку к тому, чтобы пойти навстречу Армении в переговорах о мирном соглашении, предполагает Шириев.

Сейчас этот процесс зашел в тупик, потому что Алиев выдвигает несколько предварительных условий, главное из которых — изменение конституции. Премьер-министр Армении Никол Пашинян дает понять, что согласен принять их, но не может сделать это единолично. Правки в конституцию требуют референдума, который может пройти не раньше июня 2026-го, и его исход невозможно предсказать.

При этом близкие к власти азербайджанские источники предупреждают, что излишнее давление на Пашиняна может усилить его оппонентов — пророссийские силы, которые не хотят скорейшего примирения с Азербайджаном и отказа от претензий на Карабах. Исторически в Баку именно российской поддержкой Армении объясняли свое поражение в первой войне в Карабахе в 1992-1994 годах — и в продолжении конфликта видят риск нового вмешательства Москвы.

«Последний кризис в отношениях между Баку и Москвой может укрепить мнение о том, что затягивание мирного соглашения лишь дает России больше пространства для вмешательства. Если это так, то в Баку может возобладать взгляд, что продвижение к миру, пока Пашинян у власти, это лучший способ ослабить влияние Москвы и не дать ей играть на обе стороны».

Обе страны сейчас оказались в похожей ситуации — Армения не в первый раз переживает похолодание с Москвой из-за атак российских пропагандистов на Пашиняна. Армянский премьер не раз критиковал Россию, а теперь хочет видеть свою страну членом Евросоюза.

Пашинян ведет борьбу с лидерами Армянской апостольской церкви и российско-армянским миллиардером, которых он обвиняет в планах по захвату власти. Его ближайшие соратники намекают, что за заговорщиками якобы стоит Кремль, а российские провластные фигуры в ответ клеймят Пашиняна в тех же выражениях, в которых они говорят о руководстве Украины.

Армянское правительство хочет через примирение с Азербайджаном и Турцией уменьшить свою зависимость от Москвы — и надеется, что в Баку пойдут ему навстречу.

Но вне зависимости от исхода мирного процесса и развивающегося дипломатического спора с Москвой можно ожидать, что в ближайшие годы Азербайджан будет сохранять дистанцию от России.