На Крите распространяется лесной пожар. Власти эвакуируют тысячи людей

На востоке греческого острова Крит распространяется масштабный лесной пожар. Власти были вынуждены эвакуировать тысячи людей, огонь нанес значительный ущерб домам и предприятиям. Тушению продолжает мешать сильный ветер.

Пожар, который начался в среду днем недалеко от деревни Ахлия, быстро распространился по лесистой и гористой местности из-за сильного ветра и жары.

По данным пожарной службы Греции, пожар сейчас разделился на три активных фронта — в Ахлии, Ферме и Скинокапсале.

По словам пожарных, локализовать пожар очень трудно: жаркая ветреная погода способствует возникновению новых очагов возгорания.

Власти начали массовую эвакуацию из отелей и арендованных квартир и домов в муниципалитете Ферма. Операция проводится при поддержке пожарных, полиции и местных волонтеров.

Манолис Царакис, президент Ассоциации отельеров Иерапетры и юго-восточного Крита, сообщил в четверг местной радиостанции, что уже эвакуировано около 5 тыс. человек, большинство из которых — иностранные туристы, проживавшие в местных отелях. По меньшей мере 200 эвакуированных размещены в спортивном зале в Иерапетре.

По состоянию на утро четверга, в районе работают 230 пожарных, которым помогают 13 специальных пеших отрядов, 46 пожарных машин и группа беспилотных летательных аппаратов.

Для тушения пожара с воздуха задействованы 10 вертолетов, один из которых координирует операции в воздухе.

По данным властей, огонь нанес значительный ущерб: по сообщениям, в прибрежных и внутренних районах острова разрушены дома, теплицы, виллы, отели и предприятия.

Местные СМИ сообщают, что, в поселке Агия Фотия разрушены дома, в районе отключено электричество. По меньшей мере четыре пожилых человека были доставлены в больницу с трудностями дыхания после отравления дымом.

Полиция перекрыла главную дорогу возле поселка Агия Фотия и призвала жителей и гостей города воздержаться от поездок в этот район из-за задымления, значительного количества пепла в воздухе и сильной жары.

В качестве меры предосторожности местные органы здравоохранения привели в состояние готовности все больницы на Крите.

В течение всего дня в среду власти через систему общественного оповещения передавали призывы эвакуироваться из Ахлии, Фермы, Агия-Фотия, Галини, а позже и из Куцунари.

По некоторым данным, некоторые люди, из-за перекрытых дорог не сумевшие выбраться из пострадавших районов самостоятельно, были эвакуированы на лодках с местных пляжей.

В последние дни в Европе установилась крайне жаркая погода, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек.

Последние смерти были зарегистрированы в Испании и Италии. Жертвы есть также во Франции.