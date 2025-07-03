Бывшему президенту Армении Саргсяну выдвинули обвинения в коррупции

Экс-президенту Армении Сержу Саргсяну предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности, пишет Sputnik Армения.

По данным издания информация об этом появилась на сайте Антикоррупционного комитета.

В заявлении ведомства сказано, что Саргсян в период с 2000 по 2018 годы, занимая должности министра обороны, премьер-министра, президента, а затем вновь премьер-министра Армении создавал коммерческие организации.

Сообщается, что через своего знакомого он участвовал в строительстве завода по производству битума в Араратской области. Кроме того, Саргсяна обвинили в получении взяток в виде акций компаний.

Издание отмечает, что это уже четвертое обвинение в отношении бывшего президента.

Стоит отметить, что 24 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "мошенники" пытались совершить госпереворот в Армении, но попытка не удалась.

В статье, на которую сослался премьер, говорится, что армянская оппозиция готовила в стране госпереворот, который должен был начаться 28 июля, а закончиться 30 сентября.

А за неделю до этого Русская служба Би-би-си писала, что по власти Армении обвинили российского миллиардера, главу группы "Ташир" Самвела Карапетяна в публичных призывах к захвату власти в стране. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "Электрические сети Армении", принадлежащие ГК "Ташир" Карапетяна, должны быть национализированы.

Добавим, еще в прошлом году в Следственном комитете Армении заявляли, что трое граждан Армении и двое бывших жителей Нагорного Карабаха провели подготовку к приобретению власти, "то есть умышленно создали условия для вторжения во власть Республики Армения, через угрозу применения насилия".

По версии следствия, подозреваемые проходили трехмесячную боевую подготовку на территории России и занимались вербовкой других армянских граждан.

На днях появился официальный комментарий представителя Министерства иностранных дел Казахстана по событиям в Армении. Айбек Смадияров отметил, что это внутреннее дело страны.

В прошлую среду армянские власти заявили о раскрытии масштабного плана по захвату власти и задержали 14 человек во главе с архиепископом Багратом (Галстаняном), лидером прошлогодних уличных протестов, сообщала "Русская служба Би-Би-Си"