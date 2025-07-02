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    Новости русской службы Би-би-си

    Равноправие плюс российская угроза: женщины в Дании стали военнообязанными

    Опубликовано:

    Флаг Дании
    Флаг Дании. Фото: pexels.com

    В Дании вступил в силу закон, согласно которому женщины по достижении совершеннолетия (18 лет) обязаны встать на воинский учет и могут быть призваны на военную службу наравне с мужчинами.

    Нововведение вызвано обязательством стран-участниц НАТО существенно нарастить свои бюджетные расходы на оборону в связи с резко возросшими рисками безопасности в Европе.

    До сегодняшнего дня женщины в Дании по достижении 18 лет имели право проходить военную службу лишь на добровольной основе.

    Со вторника как мужчины, так и женщины, достигшие 18-летнего возраста, будут обязаны пройти медицинское освидетельствование на предмет годности к военной службе. В первую очередь на срочную службу будут набирать добровольцев, а на оставшиеся места новобранцев определяет лотерея. До сих пор система работала таким образом для мужчин, но теперь в ней наравне с ними будут участвовать и женщины.

    Одновременно увеличен и срок обязательной воинской службы по призыву — как для женщин, так и для мужчин: с текущих четырех месяцев — до 11.

    В прошлом, 2024 году, четырехмесячную срочную службу в Дании прошли около 4700 призывников, из которых почти четверть (24%) составили женщины-добровольцы. В соответствии с новыми правилами призыва к 2033 году общее число ежегодно проходящих военную службу призывников планируется довести до 6500.

    В этом смысле Дания идет по стопам соседних Швеции и Норвегии, которые в последние годы также ввели воинскую обязанность и для женщин.

    В марте правительство страны взяло на себя обязательство в течение следующих пяти лет увеличить национальные расходы на оборону на 40,5 млрд датских крон (более 6 млрд долларов), доведя их до 5% ВВП страны, в соответствии с новыми требованиями Альянса.

    Кадровых военнослужащих в вооруженных силах Дании сейчас около 9 тысяч.

    Как заявил полковник Кеннет Стром, возглавляющий программу набора в датские вооруженные силы срочников, внесенные в законодательство изменения «основаны на политическом решении и достигнутом партиями политическом соглашении».

    «Очевидно, что в основе [новых требований] лежит текущая ситуация с безопасностью, и нам необходимо нарастить боевую мощь, обучив призывников навыкам, необходимым для службы в армии, на флоте, в военно-воздушных силах или в составе Сил специальных операций», — пояснил он.

    18-летняя Катрин, в настоящее время добровольно проходящая службу в вооруженных силах Дании, заявила корреспонденту Reuters: «В ситуации, в которой мы сейчас находимся, вооруженным силам необходимо больше призывников — и я считаю, что свой вклад в достижение этой цели должны вносить не только мужчины, но и женщины».

    «Лично я считаю, что это позитивное изменение», — добавила Катрин.

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