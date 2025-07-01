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    Обсуждали Иран и Украину: разговор Путина и Макрона прокомментировали в Елисейском дворце

    Опубликовано:

    Флаги России и Франции
    Флаги России и Франции. Иллюстративное фото: Studiocasper / Getty Images

    Елисейский дворец опубликовал информацию о прошедшем сегодня разговоре президента Франции Эммануэля Макрона и главы РФ Владимира Путина, передает NUR.KZ.

    Сообщается, что лидеры более двух часов говорили по телефону, обсуждая ядерную программу Ирана и Украину.

    "Что касается Ирана, президент Республики напомнил об ответственности постоянных членов Совета Безопасности ООН, а значит, Франции и России, по ядерной проблеме. Он подчеркнул настоятельную необходимость выполнения Ираном своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и, в частности, полного сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), инспекторы которого должны иметь возможность незамедлительно возобновить свою работу", - говорится на сайте Елисейского дворца.

    Макрон выразил решимость искать дипломатическое решение, которое позволило бы прочно и требовательно урегулировать ядерную проблему.

    Сообщается, что президенты двух стран решили скоординировать свои подходы и в ближайшее время поговорить друг с другом, чтобы вместе продолжить работу над этим вопросом.

    "Что касается Украины, президент Республики подчеркнул неизменную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он призвал как можно скорее установить режим прекращения огня и начать переговоры между Украиной и Россией, чтобы найти надежное и долгосрочное решение конфликта", - говорится в сообщении.

    На сайте говорится, что Макрон и Путин продолжат обмен мнениями по этому вопросу.

    Отметим, ранее о разговоре лидеров России и Франции сообщили в Кремле. Пресс-служба российского президента сообщила, какие темы обсудили главы государства. Стоит отметить также, что это был первый телефонный разговор Макрона и Путина за последние три года.

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