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    Путин созвонился с Макроном

    Опубликовано:

    Владимир Путин и Эммануэль Макрон
    Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Архивное фото: Emmanuele Contini/Getty Images

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном - это их первый разговор с сентября 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Кремля.

    Сообщается, что главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и американских ударов по иранским ядерным объектам.

    "Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения. В этой связи подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ", говорится в сообщении.

    По информации Кремля, лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других противоречий на пространстве Ближнего Востока, было достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами.

    Условлено продолжить контакты в целях возможной координации позиций.

    "При рассмотрении ситуации вокруг Украины Владимир Путин напомнил, что украинский конфликт – это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями", - говорится в сообщении.

    Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договорённостям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.

    В Кремле отметили, что разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном носил содержательный характер.

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