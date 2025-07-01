Путин созвонился с Макроном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном - это их первый разговор с сентября 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Кремля.

Сообщается, что главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и американских ударов по иранским ядерным объектам.

"Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения. В этой связи подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ", говорится в сообщении.

По информации Кремля, лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других противоречий на пространстве Ближнего Востока, было достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами.

Условлено продолжить контакты в целях возможной координации позиций.

"При рассмотрении ситуации вокруг Украины Владимир Путин напомнил, что украинский конфликт – это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями", - говорится в сообщении.

Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договорённостям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.

В Кремле отметили, что разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном носил содержательный характер.