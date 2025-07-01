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    Одного из "богатейших силовиков" России Тимура Иванова приговорили к 13 годам лишения свободы

    Опубликовано:

    Тимур Иванов
    Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов. Фото: t.me/moscowcourts

    Экс-заместитель министра обороны России Тимур Иванов был признан виновным в хищении миллиардов и приговорен к 13 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

    По данным издания, Московский городской суд приговорил бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и легализации преступных доходов.

    Тимур Иванов был признан виновным в хищении при покупке паромов для Керченской переправы и выводе почти 4 млрд рублей из обанкротившегося банка "Интеркоммерц". Имущество бывшего замминистра обороны на сумму свыше 2,5 млрд рублей изъято.

    Также его лишили звания заслуженного строителя Российской Федерации. В качестве дополнительной меры наказания суд назначил бывшему замминистра штраф в размере 100 млн рублей.

    Напомним, в апреле прошлого года стражи порядка задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. В Следкоме сообщили, что он задержан по делу о взятке. Тогда отмечалось, что Иванова входит в список богатейших силовиков России: доход его семьи составил 136,7 млн руб., самого замминистра - 13,6 млн руб.

    Позже стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца. Вместе с Ивановым на два месяца был арестован еще один фигурант по делу о получении взятки Сергей Бородин, знакомый замминистра. Его также отправили под стражу до 23 июня.

    Корреспонденты Би-Би-Си отмечали, что Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с 2016 года и считается соратником Шойгу. Иванов отвечал за закупки военной продукции и курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны.

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