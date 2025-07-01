Казахстанских студентов отчислили из кыргызского госвуза после проверки

В одном из кыргызских вузов прошла проверка ГКНБ КР. В результате было отчислено 59 иностранных студентов, в числе которых 20 казахстанцев, передает NUR.KZ.

Государственный Комитет национальной безопасности Кыргызстана в Instagram-аккаунте сообщил, что ряд иностранных студентов, официально зачисленных в Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева, фактически отсутствовали в стране и не принимали участие в образовательном процессе.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 346 Уголовного кодекса КР ("Служебный подлог"). В рамках следственно-оперативных мероприятий проведена комиссионная проверка, подтвердившая указанные нарушения", - сообщили в ГКНБ КР.

В результате проверки принято решение об отчислении 59 иностранных студентов, из которых 30 граждан Узбекистана, 20 - граждане Казахстана и 9 - граждане Российской Федерации.

"В настоящее время ГКНБ КР продолжает проведение следственно-оперативных мероприятий по установлению круга лиц из числа преподавательского и административного состава КГУ, причастных к выявленным нарушениям", - заявили в ведомстве.

Напомним, в мае активно обсуждалось отчисление ученика 11 класса из НИШ Алматы в конце учебного года. Причиной послужило использование телефона и оскорбление учителя.

На ситуацию отреагировал министр просвещения. Он провел переговоры с Жангозиным и сообщил, что в школу направлены представители Комитета по охране прав детей и территориального департамента.

А накануне отчисленный школьник записал обращение к президенту. Он заявил, что раскаивается в содеянном, однако добавил, что директор школы распространяет о нем ложную информацию и настраивает против него педколлектив.

Позже стало известно, что школьник сдал экзамен и был зачислен в другое учебное учреждение.

До этого в Актобе в конце учебного года из частного университета внезапно отчислили сразу 350 студентов. Сами студенты и их родители возмущены произошедшим.