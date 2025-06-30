Выдавали чужой прах: в мексиканском крематории нашли останки 381 человека

В заброшенном крематории в Мексике были обнаружены останки 381 человека, где, по версии полиции, на самом деле не проводили кремацию тел, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Издание приводит перевод статьи газеты La Jornada, где указано, что останки 381 человека обнаружены в заброшенном крематории в Мексике. Сообщается, что крематорий обслуживал похоронные агентства, но на деле не проводил кремацию тел.

"Общее количество тел, найденных внутри крематория в районе Гранхас Поло Гамбоа, составило 381. Заведение обслуживало похоронные агентства и допустило мошенничество: оно не сжигало тела и выдавало родственникам покойных прах, не принадлежащий их близким", - сообщило издание со ссылкой на региональную прокуратуру.

Отмечается, что останки были найдены внутри небольшого здания, похожего на жилой дом с 5-6 помещениями, где сотни тел были сложены в результате "преступной халатности".

Отметим, что несколько лет назад в Казахстане обсуждался вопрос запуска крематория в Астане и Алматы. Так, в акимате Алматы заявляли, что запуск крематория произойдет в мае 2022 года. На строительство крематория при патологоанатомическом бюро было выделено 1,5 млрд тенге.

Кроме того, тогда же мы писали, что в Астане началось строительство крематория - на данном этапе проводится работа по устройству котлована. Располагаться крематорий должен был в Алматинском районе столицы.

А в ноябре 2024 года правила кремации людей разработали в Казахстане.