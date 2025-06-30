Выдавали чужой прах: в мексиканском крематории нашли останки 381 человека

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Выдавали чужой прах: в мексиканском крематории нашли останки 381 человека

    Опубликовано:

    Носилки и печь в крематории
    Крематорий. Иллюстративное фото: pixabay.com

    В заброшенном крематории в Мексике были обнаружены останки 381 человека, где, по версии полиции, на самом деле не проводили кремацию тел, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

    Издание приводит перевод статьи газеты La Jornada, где указано, что останки 381 человека обнаружены в заброшенном крематории в Мексике. Сообщается, что крематорий обслуживал похоронные агентства, но на деле не проводил кремацию тел.

    "Общее количество тел, найденных внутри крематория в районе Гранхас Поло Гамбоа, составило 381. Заведение обслуживало похоронные агентства и допустило мошенничество: оно не сжигало тела и выдавало родственникам покойных прах, не принадлежащий их близким", - сообщило издание со ссылкой на региональную прокуратуру.

    Отмечается, что останки были найдены внутри небольшого здания, похожего на жилой дом с 5-6 помещениями, где сотни тел были сложены в результате "преступной халатности".

    Отметим, что несколько лет назад в Казахстане обсуждался вопрос запуска крематория в Астане и Алматы. Так, в акимате Алматы заявляли, что запуск крематория произойдет в мае 2022 года. На строительство крематория при патологоанатомическом бюро было выделено 1,5 млрд тенге.

    Кроме того, тогда же мы писали, что в Астане началось строительство крематория - на данном этапе проводится работа по устройству котлована. Располагаться крематорий должен был в Алматинском районе столицы.

    А в ноябре 2024 года правила кремации людей разработали в Казахстане.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.