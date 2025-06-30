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    Пожарных расстреляли при тушении лесного пожара в США

    Опубликовано:

    Пожарная машина в США
    Пожарная машина в США. Фото: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

    В штате Айдахо во время тушения лесного пожара группа огнеборцев подверглась обстрелу снайпера. Два человека погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

    О произошедшем рассказал шериф округа Кутеней Роберт Норрис.

    По его словам, во время тушения лесного пожара в Кер-д'Алене, штат Айдахо, два пожарных получили смертельные ранения, еще несколько пострадали. Предполагается, что в пожарных стреляли намеренно из мощных винтовок.

    "Мы не знаем, один, два, три или четыре стрелка. Мы нейтрализуем угрозу", - признался Норрис.

    При этом, полицейские, которые также были на месте ЧП, говорят, что стреляли из нескольких направлений.

    По одной из версий, пожар мог быть устроен намеренно, чтобы привлечь на место происшествия спасателей.

    К слову, пожар до сиз пор не потушен, а полицейские сейчас ищут стрелка. В штат также обещают направить помощь из ФБР.

    Между тем жителей района просят оставаться на месте и избегать посещения округа Кутеней.

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