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    "Загадочное" оружие для выведения из строя электросетей показали в Китае

    Опубликовано:

    Линии электропередач
    Линии электропередач. Иллюстративное фото: pixabay.com

    На китайском государственном телевидении продемонстрировали анимированный ролик о новом видео оружия, способном привести к полному отключению электричества, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

    Ролик был продемонстрирован на телеканал CCTV. Подробнее об этом пишет издание South China Morning Post, РБК приводит перевод материала.

    Так, телеканал CCTV в видео ссылается на данные государственной Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, подрядчика Минобороны страны.

    На кадрах показано, как ракету запускают с наземной установки, из нее выпадают 90 цилиндрических суббоеприпасов, которые при ударе о поверхность взрываются. В воздух при этом попадают тонкие химически обработанные углеродные нити, предназначенные для короткого замыкания высоковольтных энергосистем.

    Утверждается, что при помощи одного снаряда можно оставить без электроэнергии территорию в боле чем 10 тыс. кв. м.

    Издание предполагает, что в ролике речь идет о новом типе графитовой бомбы. При этом телеканал не приводит названия оружия, стадии его разработки или производства и других подробностей, а только описывает его как "загадочный тип отечественной ракеты".

    При этом, как отмечает РБК, идее о выведении из строя электросетей противника в ходе боевых действий — десятки лет. Во время Второй мировой войны англичане применяли технологию спуска аэростатов с подвешенными к ним стальными тросами на территории Германии для замыкания проводов ЛЭП.

    Позднее США разработали снаряд BLU-114/B цилиндрической формы с катушками с токопроводящими нитями из композиционного материала на основе углерода.

    В 1991-м Вашингтон впервые применил графитовые бомбы против Ирака — страна тогда лишилась 85% электроэнергии. Также их использовали против Сербии в 1999 году, без освещения остались 70% территории страны.

    В 2003-м такие бомбы применили в Кабуле.

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