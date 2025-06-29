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    Митинг студентов в Сербии перерос в столкновения с полицейскими (видео)

    Опубликовано:

    Акция протеста против президента в Сербии
    Митинг в Белграде. Фото: OLIVER BUNIC/AFP via Getty Images

    В Белграде прошла акция протеста студентов с требованием отставки президента Сербии Александра Вучича и проведения досрочных выборов. Протестующие забрасывали полицейских петардами и разными предметами.

    Ссылаясь на сербские СМИ, РБК сообщило, что митингующие собрались вечером 28 июня на площади Славия в центре Белграда. Студенческий митинг связан с протестами после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, когда погибли 16 человек. Десятки тысяч студентов и выступающих против коррупции сербов собрались на площади, требуя отставки президента Александра Вучича и досрочных выборов.

    "Это наша битва против режима, который не служит этому народу. Мы не сдадимся, потому что это наш и ваш выбор. Нам надоело угнетение и унижение, но больше всего нам надоело, что с каждым днем наша страна распродается по кусочкам. Мы не требуем наказания, а справедливости", — заявил один из участников митинга на площади Славия Никола Марчетич, его слова приводит RTS.

    По информации ТАСС, собравшиеся скандировали лозунги "Качай!", использовали свистки, приносили флаги Сербии и факультетскую символику. Акция собрала около 36 тыс. человек. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Сербии, подчеркнув, что мероприятие не было официально заявлено.

    "По оценке полиции, присутствует около 36 тыс. участников - примерно столько же, сколько было на аналогичном мероприятии тех же организаторов 22 декабря 2024 года, и в три раза меньше, чем 15 марта", - заявили в ведомстве.

    РИА Новости пишет, что 28 июня в 21:00 истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом).

    Позже спокойная акция протеста переросла в стычки с полицейскими. Митингующие начали забрасывать полицейских камнями и петардами, а также скандировать агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей. Демонстранты также безуспешно попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков.

    Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. Глава МВД Сербии осудил нападение протестующих на полицейских и обещал задержать всех причастных.

    Параллельно митингу члены выступающего в поддержку президента объединения "Студенты 2.0", которые с начала марта находятся в палаточном городке, провели в субботу на площади перед парламентом литературный вечер, посвященный празднику Видовдан и годовщине Косовской битвы с турками-османами 28 июня 1389 года. От протестующих на площади Славия их отделяло несколько кварталов.

    Напомним, 1 ноября прошлого года на вокзале второго по численности населения города Сербии Нови-Сада обрушился навес. Под ним находились люди, которые сидели на скамейках снаружи вокзала.

    Через несколько дней после трагедии горожане вышли на улицы с требованием призвать к ответу виновных в произошедшей трагедии. Собравшиеся требовали отставки премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича.

    Первым, вскоре после обрушения, в отставку уже ушел сербский министр строительства Горан Весич. Позже в отставку подал и премьер-министр Сербии Милош Вучевич.

    В начале марта этого года, на фоне продолжающихся в стране массовых протестов, состоялось заседание парламента, на котором произошла драка между депутатами. В результате потасовки пострадали три депутата, одну из них госпитализировали с инсультом. Кроме того, травму в результате взрыва светошумовой гранаты получила депутат, находящаяся на восьмом месяце беременности.

    Затем Русская служба BBC сообщала, более 100 тысяч человек со всей Сербии провели в 15 марта в Белграде крупнейшую акцию протеста против коррупции.

    После этого президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти в отставку, если будет доказано, что силовики применили звуковую пушку на акции протеста в Белграде.

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